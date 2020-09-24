الرئيس القبرصي: بلادنا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تتمتع بوحدة أراضيها بسبب احتلال تركيا أجزاءً منها المزيد

الخليج 365الخميس 2020/9/24 09:35 م بتوقيت أبوظبي
شكا الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس للأمم المتحدة من استمرار الاحتلال التركي لجزء من بلاده، قائلا: "نحن الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تتمتع بوحدة أراضيها".
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس القبرصي، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75.
وعبر أناستاسيادس عن قلق بلاده من التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة والتي تهدد وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها.
وأضاف: "تركيا تصعد التوتر في المنطقة من خلال أنشطتها التوسعية اعتمادًا على القوة وحدها، والتعنت التركي تسبب في إفشال المفاوضات رغم تعاوننا وتقديمنا لمقترحات إيجابية".
وأشار إلى ما تشهده قبرص من سلسلة أفعال تركية استفزازية تنافي القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
واتهم تركيا بانتهاك الحقوق السيادية للعراق وليبيا ومواصلتها إزكاء الصراعات وخلق التوترات في المنطقة، لافتاً إلى الخطوات الأحادية التي تتخذها أنقرة في شرق المتوسط.
ولا تزال قبرص تعاني من عواقب الاحتلال التركي في عام 1974 لكن ما زاد الطين بلة "احتلال تركي جديد" لمياهها الإقليمية، واستمرار انتهاك السفن الحربية للمياه الدولية للجزيرة الأوروبية.
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