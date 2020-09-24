شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل الباحثون إلى وجود ربط بين زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والبدانة، عندما يكون مؤشر كتلة الجسم مرتفعًا بناءً على الجينات الوراثية للفرد، حيث وجد تحليل للبيانات الجينية التي تم جمعها من أكثر من 850ألف فرد من أصل أوروبي وجود صلة بين الجينات المرتبطة بالسمنة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news في تحليل التهاب المفاصل والروماتيزم ، وجد الباحثون زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي عندما كان من المتوقع أن يكون مؤشر كتلة الجسم مرتفعًا بناءً على الجينات الوراثية للفرد لوحظ هذا لكل من الرجال والنساء.

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قال كبير الباحثين شيا جيانغ ، دكتوراه في معهد كارولينسكا بالسويد: "هذه النتائج تسلط الضوء على الدور المهم للسمنة في التطور المرضي لالتهاب المفاصل الروماتويدي ، فضلاً عن توفير استراتيجية وقائية محتملة قابلة للتنفيذ".

وأوضح البحثين أن هناك حاجة لدراسات مستقبلية لفهم الآليات البيولوجية الكامنة وراء هذا الارتباط ، وفهم كيف يمكن أن تؤثر السمنة سببيًا على تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي.