الكرفس من أنواع الخضروات التي تستخدم في الكثير من أنواع الأطعمة، والكرفس غني بالعديد من العناصر الغذائية فضلا على أنه قليل السعرات الحرارية، وغني أيضا بالمركبات المضادة للإلتهابات والألياف، وبفضل جميع هذه العناصر فإن الكرفس يوفر الكثير من الفوائد الصحية للجسم.





فوائد الكرفس الصحية

مصدر للعناصر الغذائية

الكرفس به مجموعة مميزة من العناصر الغذائية الهامة للجسم، إذ أنه يحتوي على فيتامين سي، وفيتامين ك، وفيتامين ب6، كما أنه غني بالبوتاسيوم، والفولات، والألياف، ومضادات الأكسدة مما يساعد على حماية الجسم من الأمراض المختلفة.

الوقاية من السرطان

الكرفس يحتوي على الخصائص التي تساعد على الوقاية من مرض السرطان، إذ أنه يحتوي على مادة اللوتين والتي تساعد على التأثير على الخلايا السرطانية والعمل على القضاء عليها.

انقاص الوزن

الكرفس مليء بالألياف التي تساعد على امتلاء المعدة والشعور بالشبع، علاوة على أنه قليل السعرات الحرارية، وإضافة الكرفس إلى النظام الغذائي لإنقاص الوزن يعد من الأساليب الناجحة للتخلص من الوزن الزائد، حيث أنه يضاف إلى أنواع الحساء التي تقدم في وجبات الرجيم.

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تعزيز عملية الهضم

يفيد الكرفس في تعزيز الجهاز الهضمي حيث أنه يحتوي على الألياف الطبيعية التي تسهل عملية الهضم، وتساعد على انتظام الأمعاء ومنع التعرض إلى الإمساك، والكرفس غني بالمواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونويد، والتي تمنع نمو البكتيريا المسببة لإلتهاب المعدة ومنع قرحة المعدة.

التقليل من الكوليسترول الضار

في دراسة أشار إليها موقع "medical news today" كشفت أن مستخلص الكرفس يقلل من مستويات الكوليسترول الضار بالدم ومستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، وإن استخدام مستخلص الكرفس يقي من التعرض إلى أمراض القلب ويحمي من السكتة الدماغية.





حماية الجهاز العصبي

أكدت دراسة ذكرها موقع "ويب طب" أن الكرفس يحتوي على مركب الأبيجينين الذي يعتقد الباحثون أنه يساعد على تطور ونمو الخلايا العصبية والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، حيث وجدوا أن تأثير هذا المركب فعال لنمو القدرات الذهنية والإدراكية ومازالت الأبحاث قائمة في هذا الصدد.

التقليل من الالتهابات

الكرفس يحتوي على مادة السكاريد والتي تعتبر من مضادات الالتهابات، فضلا على أنه به نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومنها الفلافونويد والبوليفينول، والتي تساعد على الوقاية من التعرض إلى الالتهابات والتي ينتج عنها بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأمراض السرطانية، فضلا على أنه يقلل من التهاب المفاصل.