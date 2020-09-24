6 مشروبات ضرورية لمرضى السكري

مريض السكري بحاجة إلى غذاء مناسب له يساعده على التقليل من نسبة السكر بالدم، وأيضا يوجد أنواع من المشروبات التي تعتبر مهمة لمريض السكري، والتي تخلو من السعرات الحرارية، وتمنع ارتفاع معدل السكر بالدم.

أفضل المشروبات لمرضى السكري

الماء





يعتبر الماء من أهم المشروبات التي يجب أن يواظب على تناولها مريض السكري بشكل يومي، على أن يتم تناول كمية كافية من الماء والتي تساعد على التخلص من نسبة الجلوكوز الزائدة بالجسم عن طريق البول، وقد ذكرت جمعية السكري الأمريكية أن تناول الماء يوميا فيما لا يقل عن 9 أكواب للنساء و13 كوب للرجال، يقلل من معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الحليب





أثبتت الدراسات المختلفة التي نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية الحرص على شرب الحليب خالي الدسم أو قليل الدسم يوميا لمرضى السكري، إذ أنه يساعد على تقليل نسبة السكر بالدم، فضلا على أنه يقي من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مع الحرص على عدم تناول أكثر من كوبين يوميا حيث أنه يحتوي على الكربوهيدرات.

العرقسوس





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من المشروبات العشبية التي لها الكثير من الفوائد، ومنها أنها تساعد على التقليل من مستويات السكر بالدم، ولهذا فعلى مرضى السكري الحرص على تناول مشروب العرقسوس.

الشاي الأخضر





تعتبر المشروبات العشبية هامة لمرضى السكري ومنها الشاي الأخضر والذي يجب أن يكون غير محلى، وقد أشارت إحدى الدراسات الأمريكية أن تناول الشاي الأخضر بشكل يومي يساعد على التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث أنه يساعد على تعزيز عملية الأيض بالجسم.

القهوة





على مرضى السكري تناول القهوة والتي أثبتت الدراسات وفق ما ذكره موقع "webmd"، أن تناول 2 فنجان من القهوة يوميا يساعد على التقليل من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث أن القهوة تحتوي على بعض الأحماض التي تحسن عملية التمثيل الغذائي، ومنها حمض الكلوروجينيك وحمض الكينيك.

مشروب الديتوكس





مشروب الديتوكس هو عبارة عن مياه منكهة بها شرائح من بعض الفواكه الحامضية مثل الليمون أو البرتقال أو الجريب فروت، ويعتبر من المشروبات الهامة لمريض السكري، حيث أنه يساعد على التقليل من مستويات السكر بالدم وتخليص الجسم من السموم.