تضخم القلب.. أسبابه وطرق العلاج

تضخم القلب هو إحدى الحالات المرضية الناتجة عن زيادة سمك جدار عضلة القلب أو حجرات القلب والبطين الأيسر، وينتج عن هذا التضخم اختلال في ضربات القلب لدى المريض، والخلل في تدفق الدم والذي من الممكن أن يؤدي إلى قصور في القلب أو السكتة الدماغية.





أسباب تضخم القلب

تلف صمام القلب

صمامات القلب تساعد على تدفق الدم بالشكل الصحيح عن طريق القلب، وعند إصابة هذه الصمامات بالتلف والذي يكون ناتج عن العيوب الخلقية أو اعتلال عضلة القلب أو الحمى الروماتزمية أو العلاج الإشعاعي لمرض السرطان، فإنه قد يتسبب في الإصابة بتضخم القلب.

اعتلال عضلة القلب

وهو من الأمراض القلبية التي تتسبب في تلف عضلة القلب، مما يقلل من قدرة القلب على ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم ويؤدي إلى الإصابة بتضخم وفشل القلب.

ارتفاع ضغط الدم

الإصابة بالارتفاع في ضغط الدم قد يتسبب في تضخم البطين الأيسر من القلب والتأثير على عضلة القلب، حيث أن الارتفاع في معدل ضغط الدم يجعل القلب يضطر إلى ضخ الدم بقوة إلى بقية أجزاء الجسم، مما يتسبب في تضخم القلب وضعف عضلة القلب.

أمراض الغدة الدرقية

من الممكن أن يؤثر فرط نشاط الغدة الدرقية أو القصور في الغدة الدرقية في التسبب في تضخم القلب، إذ أن الغدة الدرقية تنتج الهرمونات التي تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وأن حدوث اضطرابات بها يؤثر على ضغط الدم وضربات القلب، وبالتالي قد يتسبب في حدوث تضخم بالقلب.

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عدم انتظام ضربات القلب

وفق ما أشار إليه موقع "health line" فإن عند الاضطراب في ضربات القلب، فإن القلب قد ينبض ببطء شديد أو بسرعة والتي تسمى بالرفرفة مما يؤدي إلى عودة الدم إلى القلب وحدوث تلف في العضلات وتضخم القلب.

العيوب الخلقية

قد يحدث التضخم في القلب نتيجة وجود عيوب خلقية بالقلب يولد بها الإنسان مثل وجود ثقب في الحاجز الأذيني أو الحاجز البطيني أو في الشريان الأورطي وغيرها من العيوب الأخرى.





أعراض تضخم القلب

قد لا يظهر على المريض بتضخم القلب أعراضا إذا ما كان القلب قادر على ضخ الدم للجسم، ولكن قد تظهر أعراض قصور القلب الاحتقاني عند عدم القدرة على ضخ الدم.

وتشمل هذه الأعراض وفق ما ذكره موقع "webmd" ما يلي:

خفقان القلب أو تخطي بعض ضربات القلب.

الشعور بالتعب والإرهاق عند القيام بأعمال بسيطة.

الضيق في التنفس عند الاستلقاء.

الزيادة في الوزن وخاصة في منطقة الخصر.





التشخيص والعلاج