شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو تحليل الألبومين فى البول ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل الألبومين في البول من التحاليل الهامة التي يطلبها طبيبك، ويبحث هذا الاختبار عن كميات ضئيلة من الألبومين، والألبومين هو بروتين ضروري لنمو الأنسجة والشفاء، يمكن أن يتسرب إلى البول عندما لا تعمل الكليتان كما ينبغي يمكن للاختبار اكتشاف ما إذا كان مرض السكري قد تسبب في تلف الكلى، نتعرف على هذا التحليل في السطور التالية، وفقا لموقع جامعة "روشستر" الأمريكية.

نظرًا لأن هذه الكميات الصغيرة من الألبومين قد لا تظهر أثناء اختبار البول الروتيني، يستخدم الأطباء هذا الاختبار للبحث عن التغيرات في مستويات الألبومين التي تعني مضاعفات مرض السكري أو حالات أخرى وإذا تم اكتشاف مرض الكلى مبكرًا ، فقد يتم علاجه بنجاح.

ومرض السكري هو السبب الرئيسي للفشل الكلوي في الولايات المتحدة لذا يعد الاكتشاف المبكر لتلف الكلى مهمًا لمنع حدوث مضاعفات على المدى الطويل.

يجب أن يخضع مرضى السكري لاختبار البول للكشف عن الألبومين عند التشخيص لأول مرة ثم مرة واحدة على الأقل في السنة بعد ذلك.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فتحدث مع طبيبك حول عدد المرات التي يجب أن تخضع فيها للاختبار.

أهمية تحليل الألبومين في البول

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت مصابًا بداء السكري ويريد طبيبك معرفة ما إذا كنت تتحكم في نسبة السكر في الدم لديك جيدًا بما يكفي لمنع تلف كليتيك قد تحتاج إلى إجراء هذا الاختبار مرة واحدة في السنة.

اختبارات أخرى قد تجريها مع هذا الاختبار

قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا اختبار البول للكرياتينين الكرياتينين عبارة عن نفايات كيميائية ناتجة عن عملية تحويل الجسم الطبيعية للطعام إلى طاقة.

يتم قياس كمية الألبومين مقابل كمية الكرياتينين لمعرفة نسبة الألبومين إلى الكرياتينين، أو ACR إذا تأثرت كليتيك ، فسوف ترتفع مستويات الكرياتينين لديك.

Advertisements

نتائج تحليل الألبومين في البول

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى.

النتائج الطبيعية لتحليل الألبومين في البول هي:

MA: 0.2 إلى 1.9 مجم / ديسيلتر

ACR: 0 إلى 30 مجم / جم

إذا أظهرت نتائجك كمية صغيرة من الألبومين ، فقد تضطر إلى تكرار الاختبار باستخدام عينة بول لمدة 24 ساعة لتأكيد النتائج.

قد تعني الكمية المعتدلة من الألبومين المراحل المبكرة من مرض الكلى ، ومن المحتمل أن يحتاج مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلى تعديل علاجك.

قد يعني العثور على الألبومين في بولك أيضًا أنك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

قد تكون المستويات المرتفعة من الألبومين ناتجة أيضًا عن الدم في البول ، والتهاب المسالك البولية ، واختلال التوازن الحمضي في الدم.