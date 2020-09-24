شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة احرص على إضافتها لنظامك الغذائى للحفاظ على قوة عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم مهم للحفاظ على صحة العظام وتعزيز الأداء الفعال للجسم، حوالى 99 % من إجمالي كمية الكالسيوم في الجسم موجود في العظام والأسنان، لا يستطيع جسم الإنسان بشكل طبيعي إنتاج الكالسيوم، ولكن بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، يمكن أن تساعد في الحصول على الكالسيوم المطلوب.

الكالسيوم هو أحد العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم ليعمل بكفاءة وفعالية، بصرف النظر عن الحقيقة الشائعة لكونه ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والأسنان، فهو ضروري أيضًا لحسن سير العضلات والدورة الدموية وإفراز الهرمونات وفقا لموقع TIMESNOWNEWS، كما أنه ضروري للاحتفاظ بالوظائف المعرفية الصحية، إذا كان الجسم يعاني من نقص الكالسيوم، فإنه سيعوضه بأخذه من العظام، لا يوجد إنتاج طبيعي للكالسيوم في الجسم، لكن يمكنك الحصول عليه من خلال الطعام والمكملات الغذائية، تسمى حالة نقص الكالسيوم نقص كالسيوم الدم.

ماذا يحدث إذا لم يكن هناك ما يكفي من الكالسيوم في جسمك؟

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى عظام ضعيفة، أظافر هشة، تشنجات عضلية، فقدان الذاكرة، الهلوسة، هشاشة العظام، فقدان الشهية، وخز فى القدمين والأصابع.

من أجل الحصول على الكمية اللازمة من الكالسيوم في الجسم، يمكنك استشارة الطبيب، ولكن هناك أطعمة يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي وتلبية متطلبات الكالسيوم.



الزبادى مفيد لعظامك

أهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتحسين صحة العظام:أولا: الزبادي..

على الرغم من أن الزبادي العادي يحتوي على نسبة أعلى من الكالسيوم من الزبادي اليوناني، إلا أن كليهما يتمتع بفوائد صحية جيدة للجسم، يمكن أن يساعدك الزبادي على إضافة بروتين إضافي إلى نظامك الغذائي، كما أنه مفيد لعملية التمثيل الغذائي، وبالتالي تعزيز إدارة الوزن.

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اللوز وقوة العظام

ثانيا اللوز..

يوجد كمية كبيرة من الكالسيوم الموجودة في اللوز، كما أنه غني بالبروتين وفيتامين هـ والبوتاسيوم والمنجنيز والماغنيسيوم، يمكن أن يساعد في بناء العظام وكذلك إدارة الكوليسترول في الجسم.



الخضروات الورقية

ثالثا: الخضراوات الورقية..

الخضر مثل السبانخ، والكرنب، واللفت، صحية للغاية وغنية بالكالسيوم، يمكنك أيضًا تضمين هذه الخضروات في نظامك الغذائي لجعلها غنية بالألياف والفيتامينات والسعرات الحرارية الفعالة.



اللبن

رابعا الحليب..

هذا هو المصدر الأكثر شيوعًا للكالسيوم، الحليب غني أيضًا بفيتامين" د "وفيتامين" أ " والبروتين، بصرف النظر عن المساعدة في صحة العظام، يمكن أن يساعدك الحليب أيضًا في الحفاظ على وزن صحي.



والكالسيوم السردين

خامسا: السردين..

عظام السردين صالحة للأكل، وهذا يجعله مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، علاوة على ذلك، يعد هذا أيضًا مصدرًا غنيًا للبروتين وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

تحذير: على الرغم من أن الكالسيوم مفيد للجسم بشكل لا يصدق، إلا أن الإفراط منه يمكن أن يكون له آثار ضارة على الجسم، يمكن أن تؤدي كمية الكالسيوم الزائدة عن الحاجة إلى مشاكل مثل الانتفاخ والغازات والإمساك وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى وأمراض القلب وفرط كالسيوم الدم.