أطعمة تزيد من حركة الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تبدأ حركة الجنين في نهاية الشهر الرابع من الحمل، وتتعرف الأم على سلامة حملها بعد ذلك من خلال حركة جنينها، ويبدأ في التفاعل معها ومع العالم الخارجي دون أن تشعر، ولكنه يميز صوت والديه مثلاً في الشهر الخامس، ويمكن أن يتحرك ويتوقف وينام، ولذلك تشعر الأم بالقلق، فهل هناك بعض الأطعمة التي تزيد من حركة الجنين وتنشطه؟، الدكتورة علياء أبو حديد، إختصاصية النساء والولادة تشير إلى أهم الأطعمة التي تزيد من حركة الجنين لكي تطمئن الحامل كالآتي. العصائر الطبيعية العصائر الطبيعية تنشط الجنين تعمل العصائر الطبيعية المحلاة بشكل طبيعي على تحفيز نشاط الجنين داخل الرحم.

تبدأ الركلات حين تشرب الأم الحامل بعض المشروبات المنعشة الطازجة.

كما تحب الحامل شرب العصير والسكروتشعر بالحلاوة، فالجنين يحبها ويستمتع بها.

وتعطيه طاقة لكي يركل ببطن أمه، وبذلك فالأم تطمئن على الجنين، وفي بعض المرات من الممكن أن تحلي العصائر بالعسل الطبيعي. التفاح الأحمر التفاح يزيد من حركته أثبتت الدراسات أن التفاح الأخمر ينشط الجنين ويزيد من حيويته.

كما أنه يزيد من جمال وبهاء الجنين حسب معتقدات كثيرة أثبتها الطب فعلاً.

ويحافظ التفاح على أسنان الحامل دون أن تضطر لكي تلجأ لطبيب الأسنان خلال فترة الحمل.

ويفضل عدم تناوله قبل النوم لكي لا يبدأ الجنين بالركل كما انه ينبه الانسان ويجعله يتأخر في ميعاد نومه المعتاد، ويمكن تناوله في الصباح الباكر. العسل العسل يزيد من حركة الجنين يوصف العسل في حال اختفاء حركة الجنين لفترة طويلة.

وفي حال وقعت الأم مثلاٌ واختفت حركة الجنين فهي تشعر بالخوف وتريد أن تطمئن عليه.

ولكن يجب عدم الإكثار من تناول العسل في الأوضاع العادية لأن له مضاعفات جانبية. نصائح أخرى تزيد من حركة الجنين تزيد ركلاته في حال غضبك وضع كأس من الماء البارد على البطن.

القفز لأعلى لكن بخفة.

سماع الموسيقى.

الهمس والحديث معه.

الاستلقاء على الظهر.

تركيز ضوء قوي مثل بطارية يد على البطن.

افتعال مشاجرة مع الزوج تجعله يغضب ويركل!

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