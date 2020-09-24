أسماء مواليد توحي بالصحة والعافية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" سلوا الله العفو والعافية، فأن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العفاية"، وفي ظل هذا الوباء المنتشر في العالم فنحن لا نأمل سوى الصحة والعافية لنا ولأولادنا، ولذلك فقد جمعت لك " الخليج 365" هذه المجموعة من الأسماء التي توحي بالصحة والعافية فاختاري منها ما يناسب مولودك القادم كالآتي. بلسم: وهو الدواء الشافي ويطلق على البنات. شفاء: ويعني البراءة من المرض، وعودة الصحة والعافية. عافية: وليس بعد العافية والصحة خير وفضل من الله. عوافي: جمع عافية ويطلق على الإناث، ويفيد التكثير. سليم: ويطلق على الولد السليم المعافى. هناء: وهو السعادة بعد المرض والبلاء. Advertisements براء: البريء والخالي من كل سقم. كمال: الكامل صحة وأخلاقاُ ويطلق على الأولاد. مارتا: السيدة القوية اشراق: وهو اشراق الصحة ونورها في الوجه، وأثرها على الجسم. وافر: مكتمل بغير نقصان.

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