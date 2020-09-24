أهم 10 أشياء يجب أن تعرفيها عن الحمل في الأشهر الـ3 الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - رغم سعادتك بخبر الحمل، إلا أن الارتباك سينتابك قليلاً وربما كثيراً،فقط لأن مخلوقاً صغيراً سيشاركك جسدك، خصوصاً إذا كنت ستصبحين أماً للمرة الأولى. هناك قلق بالتأكيد، سيجعلك مرهقة، وترغبين بالاسترخاء على الكنبة، وللإجابة عن تساؤلاتك، إليك قائمة معلومات، بما يمكن توقعه بالضبط في الثلث الأول من الحمل. الدكتور مصطفى الدم، اختصاصي النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب وعمليات المناظير والتجميل النسائية، من مستشفى الزهراء. يضع أمام الحوامل خارطة الأشهر الثلاثة الأولى يوماً بيوم.



د. مصطفى الدم

قد لا تكتسبين الكثير من الوزن

قد لا تكسبين الوزن

بمجرد ملاحظة العلامة الإيجابية في اختبار الحمل، ستتخيلين نفسك بنتوء دائري لطيف؛ لكن قد لا يحصل بالضرورة، وقد تكتسبين بضعة أرطال فقط خلال الأسابيع الـ12 الأولى. يكون هذا عادة بسبب غثيان الصباح، الذي يمنع وصول السعرات الحرارية عبر معدتك، ستزعجك رائحة الطعام، وقد تفقدين شهيتك، وتفقدين الدهون الزائدة.

قد تبدو الأشهر سنة بأكملها

قد تطول الأشهر

رغم أن الأشهر الثلاث الأولى من الحمل تمتد إلى 13 أسبوعاً، إلا أنك ستشعرين وكأنها سنة بأكملها. إليك السبب: يحسب الأسبوع الأول من الحمل بدءاًمن اليوم الأول من الدورة الشهرية (على الرغم من أن البويضة والحيوانات المنوية لم تلتقيا بعد). ولكن لا توجد طريقة في الواقع لمعرفة أنك حامل بالتأكيد حتى الأسبوع الرابع، عندما يكون مستوى هرمون hcG (الذي يجعل اختبار الحمل إيجابياً) مرتفعاً بما يكفي لتأكيد الحمل.

قد يكون حساب تاريخ ولادتك خاطئاً

قد يكون حساب تاريخ ولادتك خاطئاً

سيتطلب تحديد موعد ولادتك الكثير من الدقة، أضيفي 40 أسبوعاً إلى يوم أول دورة شهرية لك، أو 38 أسبوعاً إلى وقت التبويض لكن ضعي في اعتبارك أنه بغض النظر عن التاريخ الذي أدخلته في التقويم الخاص بك، فمن المحتمل أن يصل طفلك في الوقت المحدد له.

ستكون بعض الأطعمة خارج قائمتك

أطعمة خارج قائمتك

رغم أن تناول الكالسيوم مهم، لكن يجب تجنبالحصول عليه من منتجات الألبان غير المبسترة، والتي يمكن أن تحتوي على بكتيريا ضارة بالحمل مثل الليستريا.الشيء نفسه ينطبق على العصائر غير المبسترة، والنقانق التي تحتوي على النتريت، وأي شيء يندرج تحت الأطعمة النيئة يجب تجنبه مثل البيض النيئ، واللحوم غير المطبوخة جيداًوالساشيمي والسوشي النيئ. جميعها تحتوي على القولونية والسالمونيلا، كذلك بعض أنواع الأسماك أيضاً عليك الحذر منها مثل الماكريل وسمك القرميد، التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

طفلك بحجم حبة الخوخ

الطفل بحجم حبة الخوخ

هناك سبب آخر لعدم زيادة الوزن على الأرجح في الثلث الأول من الحمل، ذلك أن حجم الجنين يكون صغيراً جداً، حتى عندما تتمكنين من تأكيد حملك في الأسبوع الخامس، سيكون صغيرك بحجم حبة الزيتون التي ظهرت للتو. وريثما يعمل على تطوير دماغه وبناء عظامه الصغيرة، فإنه لن يصل إلى حجم حبة الخوخ إلا بعد مرور الثلث الأول من الحمل. ومن المحتمل أن يكبر ثدياك بشكل أسرع من بطنك في هذه المرحلة!

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مشكلة الروائح

مشكلة الروائح

كنت في السابق معجبة برائحة عطر صديقتك، وكذلك العطر الذي يضعه زوجك بعد الحلاقة، لكن في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل ستلاحظين أن حاسة الشم عندك حساسة جداً، وقد يبدأ ذلك في فركك لأنفك بطريقة خاطئة. قد لا تتمكن بعض الأمهات من تناول الأطعمة المفضلة لديهن، فقط بسبب الرائحة، فقد تستائين من صديقتك التي تصر على تناول البيتزا والباستا بالثوم مثلاً، وتبتعدين عن الجلوس بجانب أحدهم.

جسدك غريب

جسدي غريب

حتى قبل أن يكبر بطنك قد تشعرين وكأنك شخص مختلف خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل. وتتساءلين: "من أين أتت تلك الأوردة الزرقاء في يدي؟ لماذا أشعر بنكهة مختلفة عند مضغ بعض الأطعمة، ولماذا أشعر برغبة شديدة لتناول الحلوى ووضع المخللات في شطيرة لذيذة". كل ذلك بسبب هرمونات الحمل.

قد لا تبدين حاملاً

قد لا تبدين حاملاً

من المحتمل ألا تبدأ الأرطال بالظهور حتى الثلث الثاني من الحمل. لكن في المرحلة الأولى ستجدين أن سروالك (وحمالات الصدر) أكثر ملامسة بجسدك، وتعطيك شيئاً من الدفء، لكن يمكنك إخفاء أي زيادة تظهر أنك حامل، عن طريق وضع القميص فوق البنطلون، وغيرها من الحيل، لكن متى سيظهر بطنك؟ فهذا يختلف بين امرأة وأخرى، وتوقعي "المفاجآت" في وقت ما في المرحلة التالية من الحمل.

أمل على الطريق

ستنتهي المعاناة

غثيان الصباح قد يجعلك تعيسة، لكن تأكدي أن هذا لن يطول، وإذا اعتبرنا الحمل أشبه بالجسر، أنت بعد 3 أشهر ستكونين قد قطعت مسافة جيدة، وستشعرين بغثيان أقل. قد تختفي بعض الأعراض مثل الإرهاق وألم الثدي والحاجة المستمرة للتبول عندما يكبر طفلك ويبدأ في الضغط على مثانتك. لكن ستزيد شراهتك للأطعمة ويختفي نفورك من بعضها بشكل جزئي.

من الصعب معرفة ما يمكن توقعه

التوقعات غير مضمونة

رغم أن بعض التغيرات شائعة طوال فترة حمل، لكن ستجدين أن هذه الأشهر التسع مليئة بالمفاجآت. حيث تدور في مخيلتك كل المشاهد بدءاً بأختك التي كبر وركها كأنها حملت الثقل عليه؟ وليس انتهاء ببطن جارتك الذي لفت أنظار أهل الحي... قد لا تكونين مثلهما، هل سمعت مثلاً بمشاكل حرقة المعدة أثناء الحمل وهل حذرك أحد من تقلصات الساق؟ قد لا تواجهين هذه الأعراض أبداً ما عدا أمراً واحداً عليك توقعه بالتأكيد، وهو ازدياد حجم بطنك، حتى تفاصيل تجربتك، قد تختلف من حمل إلى آخر.