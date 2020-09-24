أطعمة لا بد منها للحفاظ على قوة عظامك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 5:12 مساءً

الكالسيوم هو أحد العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم ليعمل بكفاءة وفعالية، بصرف النظر عن الحقيقة الشائعة لكونه ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والأسنان، فهو ضروري أيضًا لحسن سير العضلات والدورة الدموية وإفراز الهرمونات وفقا لموقع TIMESNOWNEWS، كما أنه ضروري للاحتفاظ بالوظائف المعرفية الصحية، إذا كان الجسم يعاني من نقص الكالسيوم، فإنه سيعوضه بأخذه من العظام، لا يوجد إنتاج طبيعي للكالسيوم في الجسم، لكن يمكنك الحصول عليه من خلال الطعام والمكملات الغذائية، تسمى حالة نقص الكالسيوم نقص كالسيوم الدم.

ماذا يحدث إذا لم يكن هناك ما يكفي من الكالسيوم في جسمك؟

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى عظام ضعيفة، أظافر هشة، تشنجات عضلية، فقدان الذاكرة، الهلوسة، هشاشة العظام، فقدان الشهية، وخز فى القدمين والأصابع.

من أجل الحصول على الكمية اللازمة من الكالسيوم في الجسم، يمكنك استشارة الطبيب، ولكن هناك أطعمة يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي وتلبية متطلبات الكالسيوم.

أهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتحسين صحة العظام:

أولا: الزبادي

على الرغم من أن الزبادي العادي يحتوي على نسبة أعلى من الكالسيوم من الزبادي اليوناني، إلا أن كليهما يتمتع بفوائد صحية جيدة للجسم، يمكن أن يساعدك الزبادي على إضافة بروتين إضافي إلى نظامك الغذائي، كما أنه مفيد لعملية التمثيل الغذائي، وبالتالي تعزيز إدارة الوزن.

ثانيا اللوز

Advertisements

يوجد كمية كبيرة من الكالسيوم الموجودة في اللوز، كما أنه غني بالبروتين وفيتامين هـ والبوتاسيوم والمنجنيز والماغنيسيوم، يمكن أن يساعد في بناء العظام وكذلك إدارة الكوليسترول في الجسم.

ثالثا: الخضراوات الورقية

الخضر مثل السبانخ، والكرنب، واللفت، صحية للغاية وغنية بالكالسيوم، يمكنك أيضًا تضمين هذه الخضروات في نظامك الغذائي لجعلها غنية بالألياف والفيتامينات والسعرات الحرارية الفعالة.

رابعا الحليب

هذا هو المصدر الأكثر شيوعًا للكالسيوم، الحليب غني أيضًا بفيتامين” د “وفيتامين” أ ” والبروتين، بصرف النظر عن المساعدة في صحة العظام، يمكن أن يساعدك الحليب أيضًا في الحفاظ على وزن صحي.

خامسا: السردين

عظام السردين صالحة للأكل، وهذا يجعله مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، علاوة على ذلك، يعد هذا أيضًا مصدرًا غنيًا للبروتين وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

تحذير: على الرغم من أن الكالسيوم مفيد للجسم بشكل لا يصدق، إلا أن الإفراط منه يمكن أن يكون له آثار ضارة على الجسم، يمكن أن تؤدي كمية الكالسيوم الزائدة عن الحاجة إلى مشاكل مثل الانتفاخ والغازات والإمساك وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى وأمراض القلب وفرط كالسيوم الدم، وذلك بحسب “اليوم السابع”