النوم لساعات إضافية يساعد في حرق دهون البطن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

تعتبر دهون البطن من أصعب وأهم الدهون التي يجب التخلص منها وذلك لقربها من الأعضاء الحيوية كالأمعاء والكبد، ويحاول العديد من الأشخاص التخلص من دهون البطن بشتى الوسائل إن عبر الرياضة أو الأنظمة الغذائية.

ويمكن أن تتداخل هذه الدهون مع العمليات الجسدية الحيوية، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان. لذلك فإن فقدان الدهون الحشوية ضروري للوقاية من هذه الأمراض.

ومن المعروف أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن وممارسة التمارين الرياضية يساعد في التخلص من الدهون، لكن قد يكون من المفاجئ أن تعرف أن زيادة عدد ساعات النوم قد يساهم في حل مشكلة دهون البطن.

ووجدت دراسة استمرت 6 سنوات وشملت 293 شخصاً أن زيادة عدد ساعات النوم من 6 ساعات أو أقل إلى 7 إلى 8 ساعات قللت من زيادة الدهون الحشوية بنسبة 26%، بالإضافة إلى ذلك، ربطت العديد من الدراسات بين انقطاع التنفس أثناء النوم وزيادة خطر اكتساب الدهون الحشوية.

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وعلى العكس من ذلك، تم تأكيد الصلة بين أنماط النوم المتقطعة وزيادة الدهون الحشوية في العديد من الدراسات.

وفي دراسة نشرت في مجر سليب، ووجد الباحثون أن المشاركين الذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليل اكتسبوا المزيد من الدهون الحشوية خلال فترة 5 سنوات من أولئك الذين كان متوسط نومهم أكثر من 6 ساعات في الليلة.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون أقل عدد من الساعات أظهروا زيادة بنسبة 32% في الدهون الحشوية، مقارنة مع زيادة بنسبة 13% بين أولئك الذين ناموا 6 أو 7 ساعات في الليلة، وزيادة بنسبة 22% بين الرجال والنساء الذين حصل كل منهم على 8 ساعات على الأقل من النوم.

ويمكن أن يكون الانخراط في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام سلاحاً قوياً ضد تراكم الدهون الحشوية، وأظهرت الدراسات أنه يمكنك التخفيف من الدهون الحشوية أو منع تشكلها من خلال ممارسة الأنشطة الهوائية مثل المشي السريع، وتمارين القوة مثل رفع الأوزان.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أكثر فعالية في تقليل الدهون الحشوية من الأنظمة الغذائية قليلة الدسم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.