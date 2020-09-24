هذه العلامات تدل بأن الأظافر بـحالة غير صحية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - تهتم النساء على وجه الخصوص بصحة الأظافر، بينما يهمل مختلف الأشخاص علامات عدة تشير إلى أن صحة الأظافر ليست بخير، لا سيما أن الأظافر هي انعكاس لـصحة الجسم من الداخل.

قالت فيونا تاك، من سيدني، إن الأظافر عادة ما تعكس ما يعانيه الجسم داخلياً، ولكنها قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر لتظهر.

فيما يلي أهم هذه المشاكل الصحية وكيفية التعامل معها، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

بقع أو خطوط بيضاء

غالبًا ما يعاني الكثير من الناس من بقع بيضاء على الأظافر، والتي عادة ما تكون مؤشرًا على نقص الزنك أو الكالسيوم.

قالت فيونا: ” إذا لاحظت وجود هذه البقع على كل الأظافر، فقد تكون علامة على عدم الحصول على ما يكفي من الزنك أو الكالسيوم. من السهل جدًا معالجة هذه المشكلة عن طريق استهلاك المزيد من الأطعمة التي تحتوي على هذين الفيتامينين.”

بالنسبة للكالسيوم، تقترح فيونا تناول المزيد من منتجات الألبان والخضروات الورقية الخضراء، في حين أن تناول المزيد من بذور اليقطين والمحار والدواجن واللحوم الحمراء يمكن أن يعزز مستويات الزنك.

أظافر شاحبة أو زرقاء

بحسب فيونا فإن الأظافر الصحية عادة ما تكون ذات لون وردي طبيعي، لكن الأظافر الباهتة أو الزرقاء قليلاً يمكن أن تشير إلى انخفاض الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

يمكن أن تشير الأظافر من هذا اللون أيضًا إلى نقص الحديد في الجسم، والذي يمكن تحديده عن طريق إجراء فحص الدم. بمجرد تصحيح نقص المغذيات، سيتغير اللون تلقائياً. إذا كان الفرد يعاني من ضعف الدورة الدموية، فيمكن تعزيز ذلك من خلال ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

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الأظافر المنقرة

الأظافر المنقرة هي حالة أقل شيوعًا، ولكنها تحدث غالبًا عندما يعاني الجسم من المزيد من الأمراض الخطيرة.

قالت فيونا: “يبدو التنقر على شكل نقاط أو وخزات صغيرة على الظفر، وعادة ما يحدث هذا عندما يكون هناك نوع من أمراض المناعة الذاتية داخل الجسم. هذه الحالة شائعة بين الأشخاص الذين يعانون من الصدفية، وهو نوع من الأمراض الجلدية، أو الثعلبة، والتي تحدث عندما يحدث تساقط الشعر.”

حواف على الأظافر

إذا كانت الأظافر تنمو لتشكل سلسلة من التلال أو الخطوط الرأسية، فقد يكون هذا مؤشرًا على المزيد من أوجه القصور أو المشكلات المرتبطة بالأمعاء.

بحسب فيونا، فإن الأظافر تميل إلى النمو بشكل أبطأ أو تشكل هذه النتوءات عندما لا تمتص الأمعاء أو لا تتلقى ما يكفي من العناصر الغذائية.

وقالت: “يمكن أن تكون النتوءات الموجودة في الأظافر علامة على نقص العديد من العناصر الغذائية، مثل البروتين أو الحديد أو الزنك أو المعادن”.

الأظافر المتعرجة

تعد الأظافر المتعرجة أكثر شيوعًا بين كبار السن وتتكون هذه الأظافر مع تقوس طبقة الظفر إلى أسفل. يمكن أن يكون هذا التكوين مؤشراً على مشاكل داخلية خطيرة مرتبطة بأمراض الرئة.

وقالت فيونا: “عندما تنحني الأظافر إلى الأسفل، يمكن أن يرتبط ذلك بصعوبات في التنفس أو أمراض الرئة أو حتى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.”