طريقة رجيم جسم الاجاصة لتخسيس الأرداف في 10 ايام 

تعتبر طريقة رجيم جسم الاجاصة مناسبة للنساء اللواتي يتسمن بجسم على شكل اجاصة. وهذا يعني خصراً نحيفاً مع ارداف عريضة. ولهذا يحتجن في هذه الحالة الى انقاص الوزن في الجزء الاسفل من اجل الحصول على قوام متناسق ورشيق. ويمكن اتباع هذه الحمية لمدة 10 ايام فقط والحصول على النتيجة. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن رجيم جسم التفاحة.

كيفية تخسيس الارداف

قبل اتباع رجيم جسم الاجاصة من الضروري العلم انه يمكن تنحيف الارداف من خلال اتباع نظام غذائي صحي لا يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون. كما من المهم جداً تطبيق برنامج تمارين رياضية مخصص لهذه المنطقة. فهي تساعد على شدّ عضلات هذه المنطقة وعلى حرق الدهون التي تتراكم فيها كما على ازالة الترهلات. وبعد هذا يمكن اتباع برنامج رجيم تطلق عليه تسمية رجيم جسم التفاحة لأنه يناسب النساء والفتيات اللواتي يعانين من مشكلة السمنة في منطقة الارداف.

برنامج رجيم جسم الاجاصة

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ينصح باتباع برنامج هذا الرجيم لمدة 10 ايام فقط ومن المهم عدم تخطي هذه المهلة لأن هذا يمكن ان يسبب المعاناة من النقص في بعض المغذيات.

اليوم الاول

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر او المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة واحدة، كوب من الحليب قليل الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج او اللحم المشوي من دون دهون، طبق من السلطة مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون والقليل من زيت الزيتون.

العشاء. قطعة متوسطة من التوست الاسمر مع كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والقليل من الفواكه.

اليوم الثاني



الفطور. كوب من الحليب قليل الدسم، قطعة من التوست الاسمر او المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من جبنة خفيفة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من الخضار المطهوة على البخار مع ملعقة طعام من الفاصولياء المسلوقة، طبق من السلطة.

العشاء. بيضة مسلوقة مع كوب حساء صحي من دون دسم.

اليوم الثالث

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الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر او الكامل، ملعقتا طعام من جبنة خفيفة الدسم.

الغداء. 4 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار، طبق من السلطة الخضراء، شريحتان من سفائن الدجاج المسلوقة او المشوية.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من التوست الكامل، طبق من السلطة او الحساء الصحي، بيضتان مسلوقتان.

اليوم الرابع



الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والافضل ان يكون طبيعياً، 4 ملاعق طعام من الحمص المسلوق.

الغداء. 4 ملاعق طعام من الارز الاسمر المطهو على البخار، كوب من الشوربة الصحية.

العشاء. حبة بطاطا مسلوقة او مشوية، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

اليوم الخامس



الفطور. كوب شاي او قهوة من دون سكر مضاف، قطعة من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي، طبق من السلطة مع صلصة خفيفة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

اليوم السادس



الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست، قطعة صغيرة من زبدة الفستق او من مربى خفيف.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق سلطة.

العشاء. كوب من الشوربة خفيفة الدسم، قطعة من التوست الاسمر المصنوع من الحبوب الكاملة.

اليوم السابع



الفطور. حبة من فاكهة موسمية، قطعة من الخبز الاسمر المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة طعام من المربى الخفيفة.

الغداء. حبة بطاطا مسلوقة او طبق صغير من المعكرونة الخالية من الدسم، طبق من السلطة.

العشاء. بيضة مسلوقة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

اليوم الثامن



الفطور. قطعة من الجبنة قليلة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الخبز الكامل.

الغداء. ملعقتان من الارز المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي.

العشاء. طبقة من الخضار المطهوة على البخار، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر.

اليوم التاسع



الفطور. حبتان من الفاكهة مثل التفاح، كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم ومن السكر.

الغداء. طبق من الخضار المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي غيرالمحلى مع الحبوب الكاملة.



اليوم العاشر



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعة من التوست المحمص، قطعة صغيرة من الجبنة خفيفة الدسم، ملعقة متوسطة من زبدة الفستق.

الغداء. ملعقتا طعام من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي، طبق سلطة خضراء.

العشاء. طبق من الحساء الصحي الخالي من الدهون. ومن خلال اتباع رجيم جسم الاجاصة هذا يمكن تخسيس الارداف بشكل ملحوظ في مدة لا تزيد عن 10 ايام. وبعد هذا يجب مواصلة اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية المناسبة.



