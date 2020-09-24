5 عادات شائعة بعد تناول الطعام تؤثر على صحتك

عادات كثيرة يقوم بها الكثيرون بعد تناول الطعام تؤثر على صحتك وتبدو ضارة.

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إليك أبرز تلك العادات الخاطئة، عليك التوقف عن القيام بها.

أخذ حمام

عند الاستحمام تزداد درجة حرارة أجسامنا قليلاً. للتعامل مع هذا، يرسل الجسم القليل من الدم إلى الجلد أكثر من المعتاد. هذا يمكن أن يعطل عملية الهضم ويبطئ عملية التمثيل الغذائي. أفضل وقت بعد 30 دقيقة من الوجبة الرئيسية.

تناول الشاي

بالنسبة للبعض منا، يعتبر كوب الشاي الساخن بعد الأكل جزءاً لا يتجزأ من الوجبة؛ لأن تناول الشاي يتداخل مع امتصاص الحديد، وهو معدن يلعب دوراً مهماً في جسم الإنسان. لذلك، يجب على الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد تجنب شرب الشاي خلال ساعة من تناول الطعام.

سيكون من الأفضل للبالغين تناول فنجان من القهوة، على العكس من ذلك، لا ينبغي شربه على معدة فارغة، أو يجب أن يقتصروا على كوب من الماء.

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النوم بعد تناول الطعام

النوم على معدة ممتلئة يسبب بعض المضايقات مثل الحموضة، والتجشؤ، والحموضة العالية. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن النوم المنتظم بعد الغداء أو العشاء مباشرة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يمكن أن تؤدي الأحمال على معدة ممتلئة إلى الشعور بعدم الراحة، مثل الفواق والغثيان، بالإضافة إلى عواقب أكثر خطورة، زيادة خطر الإصابة بالصدمات والتشنجات.

ممارسة الرياضة

إذا كنت لا تزال غير قادر على الانتظار حتى تتدرب بعد تناول الطعام، فمن الأفضل أن تقتصر على المشي الهادئ، والبدء في ممارسة الرياضة بعد ساعتين على الأقل.

التدخين

تشارك جميع أجهزة الجسم تقريباً أثناء عملية الهضم النشطة. في هذه المرحلة، سيتم امتصاص النيكوتين بقوة مضاعفة، مما يزيد بشكل كبير من جميع آثاره الضارة. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن التدخين بعد تناول الطعام يمكن أن يمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم والفيتامينات C وD، مما يلغي تأثير حتى أكثر الوجبات الصحية.

بالطبع من الأفضل الإقلاع عن التدخين تماماً. ولكن إذا كنت تدخن باستمرار ولا تزال غير قادر على رفض سيجارة بعد تناول الطعام، فامنح جسمك 20 دقيقة على الأقل بدون تبغ.