شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب الشعور بـ«الخمول» بشكل متكرر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أسباب الخمول والكسل المتكرر لدى البعض.

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وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن من أسباب الكسل عدم ضبط ضغط الدم سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وأكد أن هناك أسباب أخرى للشعور بالخمول بشكل متكرر ومنها:تغير معدل ملح الصوديوم الكالسيوم هبوطا او صعوداً، ونشاط أو كسل الغدة الدرقية، وكذلكانقطاع التنفس أثناء النوم والاكتئاب.