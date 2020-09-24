شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب الشعور بـ«الخمول» بشكل متكرر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أسباب الخمول والكسل المتكرر لدى البعض.
وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن من أسباب الكسل عدم ضبط ضغط الدم سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً.
وأكد أن هناك أسباب أخرى للشعور بالخمول بشكل متكرر ومنها:تغير معدل ملح الصوديوم الكالسيوم هبوطا او صعوداً، ونشاط أو كسل الغدة الدرقية، وكذلكانقطاع التنفس أثناء النوم والاكتئاب.
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