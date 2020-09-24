شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف تجارب لقاحات كورونا من الأطفال وموعد إجرائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك التقدم في لقاحات فيروس كورونا بسرعة ملحوظة منذ أن تم التعرف على الفيروس الجديد وتسلسله لأول مرة في يناير، اللقاحات التجريبية الرائدة الآن في المرحلة النهائية من التجارب السريرية ، ومن المتوقع ظهور النتائج في أقرب وقت في الشهر المقبل، لكن هذا التقدم ركز على صياغة واختبار لقاح للبالغين لم يشارك الأطفال بعد في أي تجارب لقاح لفيروس كورونا ، مما يجعل بعض الخبراء يشعرون بالقلق من أن الأطفال قد يُتركون بدون لقاح قابل للتطبيق لفيروس كورونا لبعض الوقت.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert سأل موقع Business Insider شركات الأدوية Pfizer و Moderna و AstraZeneca و Johnson & Johnson - عن خططهم بشأن اختبار لقاحات فيروس كورونا على الأطفال أخبرت جميع الشركات الأربع أنها تخطط للقيام بذلك ، لكن لم تقدم أي منها تقديراً للوقت الذي يمكن أن تكون فيه اللقطة متاحة للأطفال، بالرغم انه في الوقت الحالي ، جميع الشركات الأربع في المرحلة النهائية من اختبار لقطاتها التجريبية على البالغين.

وأعلنت شركة موردنا أنها تخطط لبدء تجربة طب الأطفال قبل نهاية العام ، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية، وقال راي جوردان ، كبير مسؤولي شؤون الشركات في شركة موديرنا: "رهنا بالموافقة التنظيمية ، نعتزم البدء بحلول نهاية هذا العام"

وأضاف جوردان أن موديرنا ليس لديها أي شيء آخر تشاركه علنًا بشأن التوقيت أو البروتوكولات أو التمويل لدراسات طب الأطفال لأن هذه المناقشات التنظيمية لا تزال جارية.

قال كبير المسئولين العلميين في شركة جونسون آند جونسون ، بول ستوفيلز ، إن شركة J&J ملتزمة في النهاية بإجراء تجارب على الأطفال وقال ستوفيلز في مكالمة هاتفية مع الصحفيين إن افتتاح الدراسات الخاصة بالأطفال سيأتي في وقت لاحق من العام بعد التأكد من سلامة البالغين، ولم تعلن شركات الأدوية الأخرى متى سيبدأون دراستهم في الأطفال.

قال الدكتور إيفان أندرسون، طبيب الأطفال في رعاية الأطفال في أتلانتا" أشعر بقلق شديد من عدم توفر لقاح للأطفال بحلول بداية العام الدراسي المقبل".

وهناك عاملان يوضحان سبب ترك الأطفال وراء الركب في هذا البحث بشكل عام ، يبدأ الباحثون في اختبار لقاح تجريبي على السكان الأقل ضعفًا الشباب والبالغين الأصحاء ثم يبدأون في التوسع إلى مجموعات أكثر ضعفًا حيث تتراكم البيانات السريرية التي تظهر أنه من المفيد اختبار اللقاح، يمكن أن يشمل ذلك الاختبار على كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض أخرى.

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يُظهر تغيير حديث في دراسة لقاح فيروس كورونا لشركة فايزر كيف يعمل هذا عززت شركة الأدوية العملاقة مؤخرًا هدفها للتسجيل من 30 ألف متطوع إلى 44 ألف شخص ، وقالت أيضًا إنها تريد الآن تسجيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا ، وكذلك الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي سي والتهاب الكبد ب وفيروس نقص المناعة البشرية.

وقال متحدث باسم شركة فايزر: "لمعالجة عبء المرض على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا ، فإننا نعمل بنشاط مع المنظمين على خطة دراسة محتملة لطب الأطفال".

في حين أن الأطفال قد لا يعانون عادة من النتائج الحادة لـ COVID-19 التي تظهر عند كبار السن ، إلا أن العثور على لقاح للأطفال لا يزال عنصرًا مهمًا في مكافحة هذا الوباء.

وقال المتحدث باسم شركة فايزر: "على الرغم من أن الأطفال المصابين بمرض فيروس كورونا هم أكثر عرضة لأن يكونوا بدون أعراض ، إلا أن أعراضهم وأحيانًا تحدث أمراض خطيرة بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون الأطفال مهمين في نشر فيروس كورونا في المجتمع."

وقال متحدث باسم AstraZeneca إن الشركة ستبدأ في تسجيل الأطفال بمجرد جمع البيانات الكافية عن البالغين ، مما يشير إلى أن لقاح AZD1222 لديه القدرة على أن يكون آمنًا ووقائيًا للأطفال."