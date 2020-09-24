شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 700 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا لــ350 مليون أمريكى بحلول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى كل من الدكتور روبرت ريدفيلد مدير مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الامريكى"CDC"، والدكتور أنتوني فوسي، كبير أطباء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة بشهادتيهما خلال جلسة استماع للجنة الصحة والتعليم، بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، حيث كشف ريدفيلد عن النتائج الأولية من دراسة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى "CDC"، التى وجدت أن حوالى 90 % من الأمريكيين عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وقال ريدفيلد، إن غالبية الأمريكيين معرضون للإصابة بفيروس كورونا الجديد، وتتفاوت معدلات العدوى بين الولايات من 24% إلى أقل من 1%، مما يعني أن معظم سكان الولايات المتحدة ليس لديهم أجسام مضادة.قال الطبيبان، إنهما يتوقعان توفير 700 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا COVID-19 بحلول ربيع عام 2021.

أكد فوسي، إذا تمت الموافقة على لقاح في عام 2020، فسيتم توفير حوالي 50 مليون جرعة فقط في ديسمبر للعاملين في الخطوط الأمامية.



لقاح كورونا الجديد

خلال جلسة الاستماع، قال ريدفيلد، إن مركز السيطرة على الأمراض يُجري حاليًا دراسة لتحديد عدد الأمريكيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا COVID-19.

في وقت لاحق من جلسة الاستماع، أكد ريدفيلد، أنه توقع توفير 700 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بحلول أواخر مارس أو أوائل أبريل، حيث ستكون جرعات كافية لتلقيح 350 مليون شخص.

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وقال: "أعتقد أن هذا سيستغرق أبريل ومايو ويونيو ، كما تعلمون، ربما يوليو، لتطعيم الجمهور الأمريكي بالكامل".



لقاح فيروس كورونا

وأضاف فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه يتوقع أيضًا توفير 700 مليون جرعة بحلول أبريل 2021، مضيفا أنه إذا تم الموافقة على لقاح بحلول نهاية العام، فستتوفر حوالي 50 مليون جرعة فقط في ديسمبر، لذلك لن تكون نسبة كبيرة من السكان التى ستتلقى اللقاح في عام 2020، موضحا، إن أولئك الذين تم منحهم الأولوية سيكونون من المرجح أن يكونوا مقدمي الرعاية الصحية، ومن المحتمل أن يكونوا هؤلاء المعرضين أمراض موجودة مسبقا.

هناك أكثر من 170 لقاحًا مرشحًا لفيروس كورونا في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويوجد 10 على الأقل حاليًا في تجارب واسعة النطاق على البشر في الولايات المتحدة وحول العالم لإثبات أن الجرعات آمنة وفعالة.

خلال بيانه الافتتاحي، قال فوسي إنه يتوقع نتائج تظهر فعالية أي لقاح بحلول نوفمبر أو ديسمبر، مضيفا: "نشعر بقوة أنه إذا كان لدينا مزيج من الالتزام بتدابير الصحة العامة مع لقاح فقد نتمكن من التغلب على هذا الوباء الرهيب الذي نشهده.

في الآونة الأخيرة، كانت هناك مخاوف من أن هيئة الأدوية الأمريكية (FDA) ستوافق على لقاح قبل أن تكون هناك بيانات كافية لمراجعتها بسبب الضغط من إدارة ترامب.

وكشف هان، مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكيةFDA، إن التحصين لن تتم الموافقة عليه إلا إذا وجد علماء هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، أنه آمن وفعال، مضيفا:"سأقاتل من أجل العلم، "سأناضل من أجل نزاهة الهيئة".