شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف محيط خصرك المثالى.. كل زيادة 10سم تزيد خطر الوفاة المبكرة بنسبة11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه كل 4 بوصات" 10 سم " على بطنك تزيد من خطر الموت المبكر بنسبة 11%، محيط الخصر المتورم يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة، حتى لو كان باقي جسمك نحيفًا، وفقا للأبحاث.





دهون منطقة البطن تعرضك للوفاة مبكرا

درس الباحثون بيانات حجم الخصر من أكثر من 2.5 مليون شخص، يعتقد العديد من الأكاديميين أن محيط الخصر مؤشر دقيق على السمنة، حيث تتواجد الدهون حول الخصر حول الأعضاء الحيوية بما في ذلك الكبد والبنكرياس.

تظهر الأبحاث، أن وجود بطن الناتج عن شرب البيرة يزيد من خطر الوفاة المبكرة، حتى لو كان باقي جسمك نحيفًا، مؤكدة إن وجود فخذين عريضين أو أفخاذ أكبر يمكن أن يساعدنا على العيش لفترة أطول، درس الباحثون بيانات أكثر من 2.5 مليون شخص ووجدوا أن كل 4 بوصات (10 سم) إضافية من حجم الخصر كانت مرتبطة بنسبة 11 في المائة بفرصة الوفاة المبكرة.



دهون البطن

يعتقد العديد من الأكاديميين أن محيط الخصر هو مؤشر أكثر دقة للسمنة، وخطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وقد شرت الدراسة الجديدة في المجلة الطبية البريطانية.



محيط الخصر المثالى

قال توسيف أحمد خان، من قسم علوم التغذية في جامعة تورنتو، مؤلف الدراسة: "يجب أن يهتم الناس أكثر بشأن خصرهم بدلاً من التركيز فقط على الوزن أو مؤشر كتلة الجسم.

Advertisements

الخصر هو مؤشر أفضل على دهون البطن، وبينما لا يستطيع المرء استهداف المكان الذي يخسر منه الدهون، فإن فقدان الوزن من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة سيقلل أيضًا من الخصر وبالتالي الدهون في البطن."

وأضاف الدكتور خان: "دهون البطن هي الدهون التي تخزن حول الأعضاء في البطن، وفائضها مرتبط بارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكري، والسكتة الدماغية، لذلك، فإن زيادة الدهون في البطن يمكن أن يزيد من خطر الوفاة من هذه الأمراض، وجد الباحثون، أن الارتباطات بين دهون البطن والوفاة تظل مهمة بعد حساب مؤشر كتلة الجسم، مما يشير إلى أن ترسب الدهون في البطن، بغض النظر عن السمنة الكلية، يرتبط بمخاطر أعلى"، لكن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن محيط الفخذ والورك كان "مرتبطًا عكسياً بمخاطر الوفاة"، ارتبطت كل زيادة بمقدار 10 سم في محيط الورك بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 10 % من جميع الأسباب، وكانت كل زيادة بمقدار 5 سم في محيط الفخذ مرتبطة بانخفاض خطر بنسبة 18%.



كل زيادة 10 سم فى محيسط الخضر يرفع خطر الوفاة المبكرة

وقال الدكتور خان إن دهون الورك تعتبر مفيدة وأن حجم الفخذ مؤشر على كمية العضلات، كانت مخاطر دهون البطن هي نفسها عند حساب مؤشر كتلة الجسم، مما يشير إلى أنها تزيد من فرص وفاة الشخص بغض النظر عن وزنه الإجمالي.



الكرش خطر على صحتك

وأكدت الصحيفة، أنه تم تحليل أكثر من 70 دراسة صحية، والتي تابعت أكثر من 2.5 مليون شخص لمدة تتراوح بين 3 و 24 عامًا، من قبل الباحثين.

قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أنه بغض النظر عن الطول أو مؤشر كتلة الجسم، يجب على الرجال محاولة إنقاص الوزن إذا كان خصرهم أعلى من 37 بوصة (94 سم)، بينما يجب على النساء القيام بذلك إذا كان خصرهن أعلى من 31.5 بوصة (80 سم).