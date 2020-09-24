شكرا لقرائتكم خبر عن هل انخفاض النبض أثناء النوم أمر طبيعي؟.. «النمر» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أن انخفاض النبض خلال النوم أمر طبيعي.

وروى “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قصة شاب في العقد الثالث من العمر لا يعانى من أمراض مزمنة بل هو شخص رياضي، وأثناء النوم بالليل تصدر الساعة الذكية جرس تحذير بأن النبض منخفض ويكون ٤٩.

وأوضح “النمر” أنه من الطبيعي أن ينخفض النبض أثناء النوم للشخص السليم.