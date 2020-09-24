فتح وحماس تتفقان على انتخابات فلسطينية عامة في غضون ستة أشهر (مسؤول فلسطيني) المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت حركتا "فتح" و"حماس" على إجراء انتخابات عامة فلسطينية، في غضون 6 أشهر، لتكون الأولى منذ عام 2006.

وقال مسؤول بارز في حركة "فتح" لـ"الخليج 365": "تم التوافق على إجراء انتخابات عامة في غضون 6 أشهر".

التشريعية أولا

وأضاف: "سيصدر الرئيس محمود عباس قريبا مرسوما رئاسيا يدعو فيه إلى الانتخابات التشريعية".

وأشار المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الانتخابات ستكون تشريعية وفق القانون النسبي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ولفت إلى أنه ستُجرى لاحقا الدعوة إلى انتخابات رئاسية.

وستكون هذه هي الانتخابات التشريعية الأولى منذ عام 2006، التي قادت لفوز حماس في أول سباق نيابي تشارك فيه الحركة.

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ولم يسبق لحماس أن شاركت في انتخابات رئاسية جرت للمرة الأخيرة عام 2005 حينما تم انتخاب الرئيس عباس خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات.

وفي بيان مشترك، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، قالت حركتا فتح وحماس، إن اللقاءات التي جرت بينهما خلال الأيام الماضية أثمرت "رؤية متفقا عليها بين الوفدين ستُقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".

ومن المرتقب وصول وفدي "فتح" و"حماس" خلال اليومين القادمين إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين.