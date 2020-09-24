الميركاتو الصيفي.. فرمان جاتوزو يعيد وناس إلى جحيم نابولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الجزائري آدم وناس لن يكون قادرا على الهروب من جحيم نادي نابولي الإيطالي، بسبب مدربه جينارو جاتوزو.

وكان الجناح الجزائري خرج بشكل نهائي من حسابات جاتوزو لأسباب فنية، حيث لم يقم الأخير بقيده ضمن قائمة الفريق التي تشارك حاليا في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو ما دفع اللاعب للتفاوض مع عدة أندية.

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أكدت، الأربعاء، وجود تطورات جديدة قد تجبر آدم وناس على البقاء مع نادي الجنوب الإيطالي خلال الموسم المقبل.

فرمان جاتوزو



ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن جاتوزو تقدم بطلب لإدارة "البارتيونوبي"، للتراجع عن وضع واحد من الثنائي الجزائري آدم وناس والألماني أمين يونس ضمن قائمة الراحلين.

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خطوة جاتوزو تأتي بعد فشل الفريق في التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح، وحاجته بالتالي لحلول إضافية في هذا المركز على الأقل حتى الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان وناس قد فتح خط مفاوضات ساخن مع نادي كالياري الإيطالي للعب في صفوفه خلال الموسم الحالي، غير أن هذه الصفقة باتت مهددة بالسقوط.

ويسعى وناس للرحيل عن نابولي بعد أن فشل في إثبات وجوده مع جميع المدربين الذين أشرفوا على الفريق في السنوات الأخيرة، وتحديدا الثلاثي ماوريسيو ساري وكارلو أنشيلوتي وجينارو جاتوزو.

ومنذ انضمامه للفريق في عام 2017، اكتفى وناس بالمشاركة في 39 مباراة في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 6 أهداف بين صناعة وتسجيل.