أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق السعودية، اليوم الخميس، بالتوازي مع انخفاض مضطرد لأسعار المعدن الثمين عالميا.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 223.41 ريال (59.58 دولار) مقارنة بـ 226.18 ريال (60.31 دولار)، أمس.

كما هبط سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى مستوى 195.48 ريال (52.13 دولار) مقابل 197.91 ريال (52.78 دولار)، أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار (18) إلى 167.56 ريال (44.68 دولار)، مقابل 169.64 ريال (45.24 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وهبط سعر أوقية الذهب ليسجل 6948.75 ريال (1853 دولارا) مقابل 7035 ريالا (1876 دولارا)، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) إلى 1563.86 ريال (417.03 دولار) مقابل 1583.27 ريال (422.20 دولار)، أمس.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، انخفض الذهب اليوم الخميس لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1851.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، ليواصل النزول للجلسة الرابعة.

Advertisements

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو/ تموز عند 1847.99 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1853.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد على ثمانية أسابيع مقابل عملات منافسة، إذ أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة المخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا "لا يمكن للذهب التخلص من هيمنة الدولار، التي يتردد صداها عبر جميع فئات الأصول".

في غضون ذلك، يحاول مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إقناع المستثمرين بأنهم سيبقون على السياسة النقدية ميسرة لسنوات للمسامح بانخفاض البطالة.

وتدهور التفاؤل المحيط بالتعافي الاقتصادي الناشئ إذ أظهرت بيانات أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا شهدت فتورا في سبتمبر/ أيلول إذ تستمر الجائحة في التأثير سلبا على الأنشطة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 5.4 % إلى 21.64 دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين، ونزلت في أحدث تعاملات 4.2 % إلى 21.91 دولار.

وانخفض البلاتين 0.5 % إلى 833.31 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 1% إلى 2199.39 دولار.