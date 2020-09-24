سدادة أذن جديدة تحجب الأصوات المزعجة لتساعدكم على النوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ 22 ثانية

يعاني العديد من الأشخاص بسبب حساسيتهم المفرطة أثناء النوم، بحيث أنهم لا يستطيعون سماع أي صوت حتى لو كان منخفض جدا، ولا يتقبلون أي حركة بسيطة إلى جانبهم، مما يجعلهم لا يشعرون بالراحة خلال النوم لا سيما أن الأصوات تجعلهم يقظين مما يصعّب عليهم النوم بعمق حتى لو عم الهدوء في الأرجاء مما يؤثر على الحالة المزاجية بشكل عام.

ويضع بعض الأشخاص القليل من القطن في آذانهم لعدم سماع أي ضجيج محتمل خلال النوم، لكن لا يعتبر ذلك صحيا نهائيا إلى جانب أنها غير فعالة في عزل الأصوات عن الأذن.

بوز إطلاق الجيل الثاني من سدادة الأذن Sleepbuds للمساعدة على النوم وإلغاء الأصوات المحيطة المزعجة مثل الشخير، أو حركة المرور.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سدادة الأذن Sleepbuds II الجديدة مريحة أثناء الاستعمال، وخفيفة الوزن للغاية، وتتضمن 35 مقطوعة موسيقية، منها أصوات من الطبيعة، ونغمات هادئة للمساعدة على الاستمتاع بنوم مريح وهانىء.

Advertisements

وأكدت الشركة بوز أن السدادة أكثر فعالية في عزل الضوضاء مقارنة مع الموديل السابق، وتمتد فترة تشغيل البطارية فيها إلى 10 ساعات، وهي فترة كافية لمعظم الليالي.

كما تتيح علبة الشحن، شحنها ثلاث مرات بشكل كامل، وتمتاز السدادة أيضاً الأذن بالحماية ضد العرق وفقاً لفئة الحماية IPX4.

وأعلنت الشركة طرحها في الأسواق بدايةً من 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بـ 250 دولاراً أمريكياً.