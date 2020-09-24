شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يلتهم 10.7% من دخل العمل عالمياً والان مع التفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020 قالت منظمة العمل الدولية أمس إن الدخل من العمل انخفض بحسب تقديراتها نحو 10.7% حول العالم أو بواقع 3.5 تريليونات دولار في أول 9 أشهر من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وأوضحت أن الرقم الذي لا يشمل دعم الدخل الذي قدمته الحكومات لتعويض إغلاق أماكن عمل خلال الجائحة يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الفترة نفسها من 2019.

Advertisements وقالت المنظمة في تقريرها السادس عن تأثير الجائحة على عالم العمل: «يستمر إغلاق أماكن عمل في إحداث اضطراب بسوق العمل العالمي ما يؤدي لفقد ساعات عمل أعلى من تقديرات سابقة موضحةً أن العمال في الاقتصادات النامية والناشئة لاسيما العمالة غير الرسمية تأثروا على نطاق أوسع من الأزمات السابقة.

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