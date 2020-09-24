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«كورونا» يلتهم 10.7% من دخل العمل عالمياً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 24 سبتمبر 2020

قالت منظمة العمل الدولية أمس إن الدخل من العمل انخفض بحسب تقديراتها نحو 10.7% حول العالم أو بواقع 3.5 تريليونات دولار في أول 9 أشهر من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وأوضحت أن الرقم الذي لا يشمل دعم الدخل الذي قدمته الحكومات لتعويض إغلاق أماكن عمل خلال الجائحة يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الفترة نفسها من 2019.

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وقالت المنظمة في تقريرها السادس عن تأثير الجائحة على عالم العمل: «يستمر إغلاق أماكن عمل في إحداث اضطراب بسوق العمل العالمي ما يؤدي لفقد ساعات عمل أعلى من تقديرات سابقة موضحةً أن العمال في الاقتصادات النامية والناشئة لاسيما العمالة غير الرسمية تأثروا على نطاق أوسع من الأزمات السابقة.

 

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