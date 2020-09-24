هل يحمي "التاج" الأسنان من التسوس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّر مركز استعلامات الوقاية من تسوس الأسنان في ألمانيا، من أن تسوس الأسنان يمكن أيضا أن يُصيب المغطاة بالتيجان عند خط اللثة والتي بين الأسنان ويدمرها على المدى الطويل.



وأوضح المركز الألماني أن تسوس التاج يظهر في البداية على حافة التاج، ويمكن بعد ذلك أن ينتقل ببطء إلى داخل السن، وإذا حدث ذلك، فعادة ما يتعين إزالة تاج الأسنان للعلاج، وعادة ما يلحق ضررا بالتاج.

وحتى لا يصل الأمر إلى هذا الحد ينبغي إزالة طبقة البلاك جيدا مرتين على الأقل يوميا، وينبغي أيضا تنظيف الفراغات بين الأسنان يوميا باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو فرش ما بين الأسنان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ولتقوية سطح الأسنان، يوصي الخبراء باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وملح الطعام المفلور لمنع فقدان المعادن من مينا الأسنان.

وبشكل عام ينبغي زيارة طبيب الأسنان مرتين سنويا لإجراء فحوصات دورية.