فوائد مذهلة لتمارين EMS.. أبرزها إنقاص الوزن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البروفيسور كلاوس فولكر إنَّ تمارين التحفيز الكهربائي للعضلات (EMS) تتمتع بمزايا عديدة؛ إذ إنها تعمل على تدريب أكثر من مجموعة عضلية في وقت واحد.

وأضاف أخصائي الطب الرياضي الألماني أن تأثير تمارين EMS يصل إلى الطبقات العضلية العميقة، مشيرا إلى أنها تعمل على تخفيف متاعب الشد العضلي، خاصة في الظهر.

وتساعد هذه التمارين كذلك على إنقاص الوزن بالاشتراك مع رياضات قوة التحمل (المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية) وتمارين تقوية العضلات وتعديل النظام الغذائي.

وشدد فولكر على ضرورة ممارسة تمارين EMS بشكل صحيح؛ نظرا لأن المبالغة في ممارستها قد تُلحق ضرراً بالكتلة العضلية بالجسم، علماً بأن مدة الوحدة الرياضية تبلغ نحو 20 دقيقة.

وتعد تمارين EMS مناسبة للكبار والصغار والرياضيين وغير الرياضيين، غير أنها لا تناسب بعض الأشخاص مثل الحوامل ومرضى السكري ومرضى السرطان والأشخاص، الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب وكذلك الأشخاص، الذين يستخدمون منظم ضربات القلب.