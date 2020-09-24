الخليج 365الخميس 2020/9/24 12:56 م بتوقيت أبوظبي
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، إن معاهدات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل تطور هام للتوصل لسلام شامل للمنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع "افتراضي" بعَمان مع نظرائه الأردني والفرنسي والألماني وممثلة الاتحاد الأوروبي لبحث "سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط".
وأضاف شكري أن معاهدة السلام تساهم كثيرًا في الاستقرار الإقليمي كونها قائمة على الشرعية الدولية.
وأكد على أن القضية الفلسطينية لا زالت القضية المركزية بالنسبة لنا، ونحاول فتح قنوات الاتصال بين طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
بدوره، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه لا بد من تحقيق تقدم نحو السلام الشامل والعادل في القضية الفلسطينية.
وأضاف: "مطلبنا هو التوصل للسلام الشامل ونبذل الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيقه"
وأشار إلى أن "مبدأ الأرض مقابل السلام مرجعية لنا في تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية".
وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، في حفل أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووقع المعاهدة عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويعد حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما، حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري: معاهدات السلام بين الإمارات وإسرائيل والبحرين تطور هام للتوصل لسلام شامل للمنطقة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.