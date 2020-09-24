شكرا لقرائتكم خبر عن نمط الحياة الصحى يساعد على العيش فترة أطول حتى مع الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أنه حتى إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة متعددة، فإن أسلوب الحياة الصحي جدًا يرتبط بعمر أطول يصل إلى 6.3 سنوات للرجال و 7.6 سنوات للنساء، فيمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي وعدم التدخين أو الشرب على العيش لسنوات أطول حتى لو كنت تعاني من حالات طبية مزمنة أخرى ، وذلك وفقًا لدراسة جديدة.

وحسب ما ذكره موقع cnn ، في حين أن نمط الحياة الصحي مرتبط منذ فترة طويلة بعمر أطول ، إلا أن هناك القليل جدًا من الأبحاث حتى الآن حول كيفية تأثير عوامل نمط الحياة على الأشخاص الذين يعانون من "أمراض متعددة", الذين يعيشون مع اثنين أو أكثر من حالات الصحة العقلية أو البدنية طويلة الأجل مثل ارتفاع ضغط الدم ( ارتفاع ضغط الدم) والربو والسرطان والاكتئاب والصداع النصفي والسكري والذبحة الصدرية.

أظهرت دراسة أن الإقلاع عن تطبيقات التدخين التي تساعدك على التعرف على محفزاتك تعمل بشكل أفضل، ولمعرفة ذلك ، قام فريق من الباحثين في المملكة المتحدة بتتبع 93736 من البالغين في منتصف العمر الذين يعانون من اثنين أو أكثر من 36 حالة مزمنة ، لمدة تصل إلى تسع سنوات. قام الفريق بتقييم أربعة عوامل تتعلق بنمط الحياة: النشاط البدني في أوقات الفراغ والتدخين والنظام الغذائي واستهلاك الكحول.

وجد الباحثون أن نمط الحياة الصحي للغاية يرتبط بعمر أطول يصل إلى 6.3 سنوات للرجال و 7.6 سنوات للنساء ، بغض النظر عن وجود العديد من الحالات المزمنة ، مقارنة مع أولئك الذين حصلوا على أقل درجات نمط الحياة.

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منح عدم التدخين أكبر فائدة ، حيث إن المدخنين في سن 45 يعيشون أقل من غير المدخنين بخمسة إلى ست سنوات، و ارتبطت التمارين البدنية المنتظمة بالعيش من سنة إلى 2.5 سنة أطول، كانت فوائد اتباع نظام غذائي صحي وتقليل تناول الكحول أقل.

قال يوجيني تشوداساما ، عالم الأوبئة والإحصائي في وحدة ليستر ريل وورلد للأدلة في مركز أبحاث السكري بجامعة ليستر: "يعيش المزيد من الأفراد مع أمراض مزمنة متعددة ، مما يؤثر على صحتهم وحياتهم اليومية".

"لقد وجدنا أسلوب حياة صحي ، لا سيما الامتناع عن التدخين ، مما أدى إلى زيادة متوسط ​​العمر المتوقع بما يصل إلى 7 سنوات. دراستنا لها آثار مهمة على الصحة العامة ، حيث نأمل أن تظهر نتائجنا أنه لم يفت الأوان بعد لإجراء تغييرات حيوية في نمط الحياة قالت في بيان صحفي.

بالنسبة للنساء المصابات بحالتين مزمنتين على الأقل ، حتى النتيجة "غير الصحية" على عوامل نمط الحياة الأربعة كانت مرتبطة بالعيش لمدة أطول بـ 3.5 سنوات مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على درجة "غير صحية للغاية". تم ربط النتيجة "الصحية" بزيادة قدرها 6.4 سنوات ، كما تم ربط النتيجة "الصحية جدًا" بزيادة قدرها 7.6 سنوات.

بالنسبة للرجال ، كانت التقديرات المقابلة 1.5 سنة و 4.5 سنة و 6.3 سنة. ومع ذلك ، فإن مكاسب أولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم "غير صحيين" لم يعتبروا ذات دلالة إحصائية من قبل الباحثين.

قال الباحثون في تحليلهم إنهم أخذوا في الحسبان العوامل الفردية مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والعرق والوضع الوظيفي، قال الباحثون إن الدراسة بها بعض القيود: أكثر من 95 ٪ من المشاركين كانوا من البيض وكانوا أكثر ثراءً من عامة السكان في المملكة المتحدة، لقد كانت دراسة قائمة على الملاحظة ، وعلى هذا النحو ، يمكنها فقط إنشاء رابط بدلاً من السبب.

وكانت أكثر الحالات شيوعًا بين الرجال هي ارتفاع ضغط الدم والربو والسرطان والسكري والذبحة الصدرية ، بينما كانت النساء تعاني من ارتفاع ضغط الدم والربو والسرطان والاكتئاب والصداع النصفي.