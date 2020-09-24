عقار فعال ضد كورونا من "فوجي فيلم" اليابانية

الخميس 24 سبتمبر 2020

قالت شركة تابعة لشركة فوجي فيلم اليابانية أمس الأربعاء إنها ستقدم طلبًا إلى وزارة الصحة اليابانية في وقت مبكر من أكتوبر للحصول على الموافقة على استخدام عقار الإنفلونزا أفيغان للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.



وأكدت شركة فوجي فيلم توياما كميكال، التي طورت العقار في اختباراتها السريرية على مرضى كورونا في اليابان، أن العقار فعال إلى حد ما في علاج المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا الجديد.

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إذا تمت الموافقة عليه، فسيكون أول علاج ياباني لفيروس كورونا.

بدأت الشركة الاختبارات السريرية في مارس لتأكيد سلامة وفعالية عقار أفيغان، الذي تمت الموافقة عليه في اليابان كدواء مضاد للانفلونزا، لمرضى فيروس كورونا الجديد، بحسب موقع (اليابان بالعربي).