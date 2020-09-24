86 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند.. وإسرائيل تخشى "حافة الهاوية"

توفي 982 ألفا و45 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الخميس، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 32 مليونا و104 آلاف و110 إصابات مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 23 مليونا و685 ألفا و870 مصاباً حتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

7 إصابات في الصين





قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن البر الرئيسي سجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضاً من 10 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.

وسجلت اللجنة 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19".

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

125 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، أنه تم تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 110 حالات عدوى محلية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 23 ألفا و341 حالة.

75 ألف وفاة في المكسيك





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أفادت بيانات محدثة من وزارة الصحة المكسيكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 710049 الأربعاء، بالإضافة إلى 74949 حالة وفاة.

وسجلت السلطات 4786 إصابة جديدة بالمرض و601 وفاة يوم الأربعاء، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

86 ألف إصابة جديدة في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 86 ألفا و508 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة خمسة ملايين و732 ألفا و518 حالة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1129 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 91 ألفا و 149 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 87 ألفا و374 حالة شفاء من الفيروس، لتستمر حالات الشفاء في تجاوز الاصابات لليوم السادس على التوالي.

إسرائيل تشدد إجراءات العزل العام





ذكر موقع "واي نت" الإلكتروني الإخباري أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر، الخميس، تشديد إجراءات العزل العام، بعدما عبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن القلق من أن زيادة العدوى تدفع الدولة إلى "حافة الهاوية".

وأعادت إسرائيل فرض إجراءات العزل العام، وهي ثاني مرة خلال الجائحة، في 18 من سبتمبر/أيلول.

لكن على مدى الأسبوع الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة حوالي 7 آلاف يومياً بين السكان البالغ عددهم 9 ملايين، فيما ضغط بشدة على الموارد في بعض المستشفيات.

2143 إصابة جديدة في ألمانيا





أظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2143 ليصل إلى 278070 إجمالا.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 19 حالة إلى 9428.