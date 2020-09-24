مشروب يومي يطيل عمر مرضى سرطان القولون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة حديثة، أن مشروب القهوة اليومي الشهير يطيل عمر مرضى سرطان القولون.



وأجريت الدراسة التي نُشرت في مجلة (JAMA Oncology) على 1171 مريضا مصابا بسرطان القولون والمستقيم المتقدم أو المنتشر.

ووجد الباحثون أن زيادة تناول القهوة بشكل يومي "ارتبط بانخفاض خطر تطور المرض والوفاة".

وطُلب من المرضى ملء استبيان حول نظامهم الغذائي وعادات استهلاكهم للقهوة.

وتم جمع البيانات خلال الفترة من 2005 إلى 2018، ثم تم تحليلها بين مايو وأغسطس 2018.

ووجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين شربوا كوبا واحدا من القهوة يوميا زاد معدل بقائهم على قيد الحياة بنسبة 11%، مقارنة بمن لم يشربوا القهوة.

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كما أظهرت النتائج زيادة بنسبة 5% في معدل العيش من دون تقدم أو دون تفاقم مرض السرطان.

وفي هذه الأثناء، وجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا المزيد من القهوة، أو أكثر من 4 أكواب في اليوم، كان لديهم معدل بقاء متزايد بنسبة 36%، وزيادة بنسبة 22% في معدل العيش من دون تقدم.

ودرس الباحثون تأثيرات القهوة العادية والقهوة المنزوعة الكافيين ووجدوا أن كلا منهما مفيد.

وقال تشين يوان، المؤلف المشارك في الدراسة من معهد دانا فاربر للسرطان، التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد، إن تأثيرات القهوة المضادة للأكسدة والالتهابات ربما لعبت دورا في النتائج.

ومن المعروف أن العديد من المركبات الموجودة في القهوة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وخصائص أخرى قد تكون فعالة ضد السرطان.