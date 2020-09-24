شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى عوامل الخطر التى تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سرطان الثدي هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين النساء في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يساعد فهم عوامل الخطر للمرض في التشخيص المبكر وإنقاذ الأرواح ، ويقدم التقرير التالى كل ما تحتاج لمعرفته حول عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي ، وكيف يمكن ذلك إجراء الفحص الذاتي في المنزل.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الناس حول العالم، يصيب سرطان الثدي ، على وجه الخصوص ، الإناث في الغالب وهو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء ومع ذلك ، فإن فهم عوامل الخطر للمرض والفحوصات المنتظمة وبعض النصائح للفحص المنزلي يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بالمرض الفتاك ، ويساعد النساء على عيش حياة صحية وسعيدة.

س: ما هي فوائد التشخيص المبكر لسرطان الثدى؟

ج: أكد الأطباء الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي يجب أن يتم فحصهم واختبارهم كل بضعة أشهر للتأكد من أن المرض لا يحدث في أجسامهم في حالات سرطان الثدي ، مثل أي سرطان آخر ، كلما تم تشخيص المرض في وقت مبكر ، كان من الأسهل علاجه وتقليل خطر انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

س: ما هي بعض عوامل الخطر لسرطان الثدي؟

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالرجال في حين أن الافتراض بأن المصابات بسرطان الثدي فقط غير صحيح ، فإن الطبيعة المتغيرة باستمرار للثدي لدى النساء تعرضهن لخطر أكبر.

العمر: يلعب العمر أيضًا دورًا رئيسيًا في خطر الإصابة بسرطان الثدي. كلما تقدمت في العمر ، زادت المخاطر.

تاريخ المرض: يزيد تاريخ المرض سواء بشكل شخصي أو لشخص في العائلة من فرص إصابة الشخص بسرطان الثدي.

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نمط الحياة : يمكن أن يكون لخيارات نمط الحياة مثل النظام الغذائي الذي تتناوله ، ومقدار النشاط البدني الذي تمارسه ، والتدخين ، واستهلاك الكحول ، والتوتر والقلق ، تأثير سلبي مباشر على صحتك ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان الثدي.

الاختلالات الهرمونية: الاختلالات الهرمونية ، سواء كانت طبيعية أو مستحثة ، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي. يلعب هرمون الأستروجين الأنثوي دورًا في التغيرات التي تطرأ على الثديين وإذا تعرضت له بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالسرطان.

س: ما هي طرق التحقق من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي في المنزل؟

ج: تحقق من وجود كتل في ثدييك بانتظام، على الأقل مرتين في الشهر أبلغ طبيبك على الفور إذا كنت تشك أو تشعر بأي كتل في ثدييك، عيش حياة صحية باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتجنب التدخين والشرب.

س: هل السمنة تؤثر على معدلات الاصابة بسرطان الثدى؟

ج: العلاقة بين السمنة وسرطان الثدى ليست مفهومة بالكامل، لكننا نعلم أنه من المهم أن تحافظ المرأة على وزن صحى لتقليل المخاطر.

يعد إنتاج الأستروجين فى الأنسجة الدهنية للنساء بعد انقطاع الطمث عاملاً رئيسيًا فى النساء البدينات، تتعرض أنسجة سرطان الثدي الحساسة للأستروجين إلى هرمون الأستروجين أكثر من النساء ذات الوزن الصحي وهذا يمكن أن يحفز نمو وتطور سرطان الثدي.

تميل النساء اللاتي يعانين من السمنة مع مؤشر كتلة الجسم من 30 أو أعلى إلى الإصابة بمرض أكثر تقدمًا فى وقت تشخيص سرطان الثدى من النساء اللاتي يقل مؤشر كتلة الجسم لديهن عن 25.

وهؤلاء النساء أيضًا أكثر عرضة لانتشار وزيادة احتمال الوفاة بسبب سرطان الثدى، كما يتعرض الناجون من سرطان الثدى الذين يعانين من السمنة لخطر أكبر من عودة المرض.