شكرا لقرائتكم خبر عن ليه لون أسنانك دايما أصفر.. اعرف السبب وعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع الوقت قد يتغير لون الاسنان ويتحول للون الداكن أو الاصفر قد يكون ذلك دليل على وجود مشكلة صحية أو نتيجة إهمال نظافة الأسنان، وحسب ما ذكره موقع webmd فقد يكون سبب تغيير لون الاسنان"خارجي ناتج عن شيء يلامس أسنانك، حقيقي ناتج عن شيء ما داخل أسنانك أو جسمك، مرتبط بالعمر".

هناك عدة أسباب أخرى لتغير لون الأسنان منها:

1:الأطعمة / المشروبات، يمكن للقهوة والشاي والنبيذ وبعض الفواكه والخضراوات (مثل التفاح والبطاطس) تغيير لون أسنانك .

2:استخدام التبغ، يمكن أن يتسبب تدخين التبغ أو مضغه في اصفرار الأسنان.

3:صحة الأسنان السيئة، عدم التنظيف بالفرشاة والخيط والشطف بما يكفي لإزالة البلاك والمواد المسببة للبقع، يسبب تغيير لون الاسنان واصفرارها.

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4: يمكن أن تؤدي العديد من الأمراض التي تؤثر على المينا (السطح الصلب للأسنان) وعاج الأسنان (المادة الكامنة تحت المينا) إلى تغير لون الأسنان. يمكن أن تؤثر علاجات حالات معينة أيضًا على لون الأسنان.

على سبيل المثال، الرأس والعنق الإشعاع و العلاج الكيميائي يمكن أن يسبب تلون الأسنان. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي بعض أنواع العدوى لدى الأمهات الحوامل إلى تلون الأسنان لدى أطفالهن من خلال التأثير على نمو المينا.

5:الأدوية ، و المضادات الحيوية التتراسيكلين و الدوكسيسيكلين وأدوية ارتفاع ضغط الدم تسبب أيضًا تغير لون الأسنان.

6:مواد طب الأسنان، بعض المواد المستخدمة في طب الأسنان، مثل الملغم الترميم ، وخاصة الفضة المواد المحتوية على كبريتيد، يمكن أن يلقي اللون الرمادي والأسود للأسنان.

7:شيخوخة، مع تقدمك في العمر، تتلاشى الطبقة الخارجية من المينا على أسنانك ، مما يكشف عن اللون الطبيعي للعاج.

8:الوراثة، بعض الناس لديهم مينا أكثر إشراقًا أو أكثر سمكًا من غيرهم.

9:عوامل بيئية، يمكن أن يتسبب الفلوريد المفرط إما من مصادر بيئية (مستويات عالية من الفلوريد في الماء بشكل طبيعي) أو من الاستخدام المفرط ( تطبيقات الفلورايد ، والشطف ، ومعجون الأسنان ، ومكملات الفلورايد التي تؤخذ عن طريق الفم) في تغير لون الأسنان.