شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 7 أطعمة تحتوى على كالسيوم أكثر من الحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مش عاوز يشرب لبن"، هى الجملة التى نسمعها دائما من الأمهات عن أطفالهن، فعلى الرغم أن الحليب يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والكالسيوم المهم لنمو الطفل وبناء عضلاته وأسنانه، ولكن أكثر الاطفال لا تفضل شرب الحليب.

لذلك يقدم موقع foods أفضل أطعمة تحتوى على الكالسيوم أكثر من الحليب وهى:

1:بذور الشيا

توفر بذور الشيا 177 مجم من الكالسيوم لكل ملعقة طعام، 3 ملاعق كبيرة فقط في اليوم ستمنحك كالسيوم أكثر بكثير من كوب من الحليب، وتعتبر بذور السمسم ، الخشخاش ، والكتان غنية أيضًا بالمعادن.

2:سمك السردين

يحتوى سمك السردين على كمية عالية من الكالسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى وبالتالى فهو مفيد لصحة الجسم وبناء العضلات ويعتبر بديلا للحليب.

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3:اللوز

يعتبر اللوز من أفضل أنواع المكسرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ويحتوى على أعلى نسبة من الكالسيوم، يوفر اللوز أيضًا 3 جرامات من الألياف وملئ بالبروتين والفيتامينات المختلفة.

4: الخضراوات الداكنة

كلما كانت الورقة أغمق كلما زاد الكالسيوم، حيث يحتوي كوب واحد فقط من الكرنب الأخضر على 266 مجم - ربع احتياجاتك اليومية من الكالسيوم، وتعد السبانخ واللفت والبروكلي من بين أعلى مصادر المعادن، ومن السهل تقليب هذه الخضر ودمجها في وجباتك طوال اليوم.

5:الفاصوليا

تشتهر الفاصوليا بكمياتها العالية من البروتين والألياف ، ولكنها تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من المغذيات الدقيقة، أفضل مصادر الفاصوليا للكالسيوم هي الفاصوليا الخضراء ، وفول الصويا ، والفاصوليا المجنحة ، والفاصوليا البيضاء

6:البرتقال

كوب واحد من عصير البرتقال الطازج يوفر حوالي 72 مجم من الكالسيوم، حيث يشتهر البرتقال أيضًا بكمياتها العالية من فيتامين سي الذي يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل، على الرغم من أن البرتقال لا يتعدى كوب الحليب ، إلا أنه يوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي لا يوفرها الحليب.

7:الزبادى

كوب من الزبادي العادي يوفر ثلث احتياجاتك من الكالسيوم، حيث توفر العديد من أنواع الزبادي أيضًا البروبيوتيك - توفر الأمعاء الصحية قدرًا كبيرًا من الفوائد، جرب الزبادي المغطى بالتوت والمكسرات والبذور لوجبة فطور مغذية.