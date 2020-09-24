شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء تعرض قلبك للخطر.. تعرف عليها وطرق تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب أو السكتة الدماغية ، بصرف النظر عن النظام الغذائي السيئ وقلة التمارين الرياضية ، فإن اتباع أسلوب حياة صحي للقلب سيساعدك أيضًا على عيش حياة أكثر صحة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وبالمثل ، يمكن للعديد من عوامل نمط الحياة أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو سكتة قلبية.

الأشياء التي تؤذي قلبكزحمه المرور

ربط الباحثين بين تأخير حركة المرور وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، وتشير الأبحاث إلى أن قضاء ساعة واحدة في حركة المرور قد يزيد من خطر إصابتك بنوبة قلبية ترتبط مستويات الضوضاء العالية أيضًا بأمراض القلب.

الحل: جرب الاستماع إلى الموسيقى الهادئة للتخلص من التوتر إذا كنت بحاجة للسفر خلال ساعة الذروة.

العمل بنظام الورديات

حذر الباحثون من أن العمل بنظام الورديات له تأثير سيء على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم أو مما قد يضر القلب، أفادت دراسة من جامعة ويسترن في كندا أن العمل ليلاً أو لساعات غير منتظمة يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

الحل: اتخذ خيارات نمط حياة أكثر صحة مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

مشاكل الأسنان

وجدت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة لديهم فرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب، حيث أن البكتيريا من اللثة قد تنتقل إلى مجرى الدم ، مما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية ومشاكل القلب الأخرى.

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الحل: راجع طبيب الأسنان على الفور إذا لاحظت أي احمرار أو وجع على لثتك يجب عليك زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر للحفاظ على صحة أسنانك ولثتك.

دهون البطن

يمكن أن تؤدي دهون البطن في الواقع إلى تحفيز الجسم على إنتاج هرمونات ومواد كيميائية أخرى ترفع ضغط الدم ولها تأثير سلبي على الأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول أظهرت دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية أن النساء اللواتي لديهن أعلى مستوى من الدهون في البطن معرضات بنسبة 91 % لخطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالنساء اللائي لديهن أقل نسبة من الدهون في البطن.

الحل: اتبع خطة نظام الغذائي والتمارين الرياضية للحفاظ على لياقتك وصحتك.

قلة النوم

يزداد خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول عندما تنام أقل من 6 ساعات بشكل روتيني. عدم الحصول على ساعات كافية من النوم يزيد أيضًا من احتمالات الإصابة بالسمنة والإصابة بمرض السكري.

الحل: من المستحسن أن ينام البالغون 7-9 ساعات كل ليلة.