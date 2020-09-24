شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة خالية من الجلوتين لمرضى الاضطرابات الهضمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يندرج مرض الاضطرابات الهضمية ضمن فئة الأمراض المناعية ويحد من تناول الأشخاص للأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، وهو نوع من البروتين الموجود في الأطعمة مثل القمح والشعير ، ويقدم التقرير التالى الأطعمة التي يمكن تناولها أثناء اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين للمساعدة في إدارة الأعراض والحالات الأخرى مرتبطة بالجلوتين وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

ومرض الاضطرابات الهضمية نوع من الأمراض المناعية التي تتميز بعدم القدرة على تناول الجلوتين، لأنها يمكن أن تسبب تهديدا وتلفا للأمعاء الدقيقة ، يعاني حوالي 1 في المائة من السكان في جميع أنحاء العالم من مرض الاضطرابات الهضمية.ينجم هذا المرض عن تناول الجلوتين من خلال الطعام.

أعراض مرض الاضطرابات الهضمية

ألم المعدة، الانتفاخ، إعياء، فقدان الوزن، طفح جلدي، إسهال، فقر دم، إمساك.

حساسية الجلوتين وعدم تحمله هي أيضًا بعض الأسباب التي تدفع الناس إلى اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين

الأطعمة التي يجب تناولها في نظام غذائي خالٍ من الجلوتين

المكسرات والبذور: هذه مصدر غني بمضادات الأكسدة وخالية من الغلوتين يمكنك تضمين المكسرات والبذور مثل بذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور الحلبة وبذور اليقطين واللوز والجوز والكاجو وغيرها في نظامك الغذائي الخالي من الجلوتين.

منتجات الألبان: تعتبر منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي العادي والحليب العادي مصدرًا غنيًا للكالسيوم وهو أمر مهم لصحة العظام ونمو الخلايا علاوة على ذلك ، فهي خالية من الجلوتين ويمكن تناولها في نظام غذائي خالٍ من الجلوتين.

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الفواكه والخضروات: جميع الفواكه والخضروات مثل التفاح والبرتقال والموز والقرنبيط والسبانخ واللفت، طبيعية وخالية من الجلوتين وآمنة للاستهلاك.

الأسماك واللحوم: أنواع الأسماك واللحوم مثل الدجاج والسلمون ولحم البقر والتونة والرنجة خالية من الجلوتين ويمكن أن تضيف قيمة غذائية كبيرة لنظامك الغذائي علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون الأسماك مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الأعشاب والتوابل: يُسمح باستهلاك جميع البهارات والأعشاب في نظام غذائي خالٍ من الجلوتين لأن التوابل والأعشاب مثل الريحان والنعناع والقرفة والكركم يمكن أن تفيد الصحة لأنها غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات.