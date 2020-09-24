شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين د عديدة أبرزها الاكتئاب والإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعراض نقص فيتامين د عديدة وتشمل ضعف العضلات والألم والتعب والاكتئاب، لذا فإن الحصول على ما يكفى جسمك من فيتامين د ضرورى للحفاظ على أداء جسمك بشكل جيد، ويساعد فيتامين د في تقوية العظام وقد يساعد في منع بعض أنواع السرطان، وفي هذا التقرير نتعرف على اعراض نقص فيتامين د وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".



اعراض نقص فيتامين د

اعراض نقص فيتامين د

اعراض نقص فيتامين د تعني أنك لا تمتلك ما يكفي من فيتامين د في جسمك فيتامين د فريد من نوعه لأن بشرتك تفرزه بالفعل باستخدام ضوء الشمس يحول الأشخاص ذوى البشرة الفاتحة والأشخاص الأصغر سنًا أشعة الشمس إلى فيتامين د بشكل أفضل بكثير من الأشخاص ذوي البشرة الداكنة والذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

فيتامين د هو واحد من العديد من الفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا للبقاء بصحة جيدة هذا الفيتامين له وظائف عديدة منها:

- الحفاظ على قوة العظام: وجود عظام صحية يحميك من الأمراض المختلفة، بما في ذلك الكساح وهو اضطراب يتسبب في ضعف العظام لدى الأطفال. وهو ناتج عن نقص فيتامين د في الجسم أنت بحاجة إلى فيتامين د حتى يمكن استخدام الكالسيوم والفوسفور لبناء العظام. في البالغين ، وجود عظام ناعمة هي حالة تسمى لين العظام.

- امتصاص الكالسيوم: يساعد فيتامين د مع الكالسيوم في بناء العظام والحفاظ عليها قوية وصحية يمكن أن يؤدي ضعف العظام إلى هشاشة العظام وفقدان كثافة العظام ، مما قد يؤدي إلى حدوث كسور يتم تحويل فيتامين د ، سواء عن طريق الفم أو من التعرض لأشعة الشمس إلى شكل نشط من الفيتامين هذا هو الشكل النشط الذي يعزز الامتصاص الأمثل للكالسيوم من نظامك الغذائي.

- العمل مع الغدد الجار درقية: تعمل الغدد الجار درقية من دقيقة إلى دقيقة لموازنة الكالسيوم في الدم عن طريق التواصل مع الكلى والأمعاء والهيكل العظمي عندما يكون هناك ما يكفي من الكالسيوم في النظام الغذائي وكاف من فيتامين د النشط ، يتم امتصاص الكالسيوم الغذائي واستخدامه بشكل جيد في جميع أنحاء الجسم إذا كان تناول الكالسيوم غير كافٍ ، أو كان فيتامين د منخفضًا ، فإن الغدد الجار درقية "تستعير" الكالسيوم من الهيكل العظمي من أجل الحفاظ على الكالسيوم في الدم في المعدل الطبيعي.



اعراض نقص فيتامين د

اعراض نقص فيتامين د الشائعة

يسبب النقص الحاد في فيتامين د كساح الأطفال، والذي يظهر عند الأطفال على شكل أنماط نمو غير صحيحة وضعف في العضلات وآلام في العظام وتشوهات في المفاصل. هذا نادر جدا. ومع ذلك يمكن أن يعاني الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أيضًا من ضعف العضلات أو التهاب العضلات وألمها.

نقص فيتامين د ليس واضحًا تمامًا عند البالغين. قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

- إعياء.

- آلام العظام.

- ضعف العضلات أو آلام العضلات أو تقلصات العضلات.

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- تغيرات المزاج ، مثل الاكتئاب.



اعراض نقص فيتامين د

مضاعفات نقص فيتامين د

قد يلعب الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) أيضًا دورًا في المساعدة في الحفاظ على صحتك من خلال الحماية من الأمراض التالية وربما المساعدة في علاجها يمكن أن تشمل هذه الشروط:

-أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

-داء السكري.

-الالتهابات واضطرابات الجهاز المناعي.

- السقوط في كبار السن.

-بعض أنواع السرطان ، مثل سرطان القولون والبروستاتا والثدي.

-التصلب المتعدد.

مصادر فيتامين د

يمكنك الحصول على فيتامين د بعدة طرق. يمكن أن تشمل:

- التعرض لأشعة الشمس. عادة ما يكفي حوالي 15-20 دقيقة ثلاثة أيام في الأسبوع.

- من خلال الأطعمة التي تتناولها.

- من خلال المكملات الغذائية.