فوائد العسل الأسود على صحتك وجمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العسل الأسود يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم ، على عكس السكر الأبيض الذي يحتوي فقط على الكربوهيدرات البسيطة والمحليات الأخرى التي تحتوي على مكونات مثل سباراتام وهو غير صحي للجسم، وحسب ما ذكره موقع inminutes فإن فوائد العسل الأسود هى:

فوائد تناول العسل الأسود

1:يحتوى العسل الأسود على مضادات الأكسدة، أظهرت الأبحاث والدراسات أن العسل الأسود يحتوي على أكبر كمية من مضادات الأكسدة مقارنة بالسكر المكرر وشراب الذرة وقصب السكر الخام والمحليات الأخرى. هذه المواد المضادة للاكسدة تحمي الجسم ضد السرطان ، القلب واضطرابات وأمراض أخرى.

2 العسل الأسود مصدر جيد للحديد. لذلك ، فهو فعال للغاية بالنسبة للنساء المعرضات لخطر نقص الحديد خلال فترة الحيض، وينصح السيدات بتناوله دائما أثناء هذه الفترة.

3:إن مادة البوليفينول الموجودة في العسل الأسود لها تأثير مضاد للأكسدة ، والتي أثبتت فعاليتها في تقليل السمنة والتحكم في وزن الجسم.

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4:العسل الأسود مصدر جيد للكالسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، والوقاية من الهشاشة وضعف العضلات والمفاصل.

5:الصداع والتعب، العسل الأسود مصدر جيد للعديد من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين ب 6 ، ب 12 وحمض البانتوثنيك، التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الصداع والتوتر والشعور الدائم بالتعب.

6:العسل الأسود يعزز نمو الشعر الصحي، كما أنه ينعم ويرطب الشعر بالإضافة إلى حمايته من الشيب المبكر.

7: السرطان، بصرف النظر عن الفيتامينات والمعادن العديدة يحتوى العسل الاسود على مواد مضادة للأكسدة تفيد يفيد في علاج الأمراض السرطانية والوقاية منها.

8:محتوى العسل الأسود الغني بمضادات الأكسدة يجعله علاجًا موضعيًا رائعًا لبشرتك لأنه يعالج عيوب البشرة ويعزز تجديد خلايا الجلد الجديدة .