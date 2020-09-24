نتائج ايجابية لعقار “أفيغان” الياباني في مواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت مجموعة “فوجيفيلم” اليابانية أمس الأربعاء أن عقار “أفيغان” الذي طوّرته والمرخص أصلا لعلاج أشكال حادة من الإنفلونزا، سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا.

ومن بين 156 مريضا شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار “أفيغان” و14,7 يوما لأولئك الذي أعطوا دواء وهميا، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.

وركّزت التجربة السريرية على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء كوفيد-19.

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وقالت مجموعة “فوجيفيلم” إن التجربة التي أجريت منذ آذار الماضي وانتهت الآن، لم تكشف أي خطر صحي جديد مرتبطة بتناول “أفيغان”.

وستجري المجموعة الآن “تحليلا مفصلا للبيانات” التي تم جمعها خلال هذه التجربة، وهي تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح تجاري في اليابان لعلاج المصابين بفيروس كورونا “بدءا من تشرين الأول المقبل”.

وقد تم ترخيص عقار “أفيغان” الذي يؤخذ عن طريق الفم منذ عام 2014 في اليابان لكن فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها.

ومع ذلك، لا ينصح بتناول الحوامل عقار “أفيغان” إذ أظهرت الدراسات على الحيوانات أنه يؤثر على نمو الجنين.