شكرا لقرائتكم خبر عن «عديمة الانبعاثات».. «إيرباص» تعلن عن طائرات المستقبل (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة تصنيع الطائرات العالمية «إيرباص» أن لديها طموح لتكون هناك أول طائرة تجارية عديمة الانبعاثات في العالم بحلول عام 2035، وهى طائرات تعمل بالهيدروجين وفقا لمفهوم «صفر ZEROe»، حيث لديها العديد من استكشافات وتقنيات الهيدروجين التي ستطور الطائرات المستقبلية عديمة الانبعاث والتلوث.

ومفهوم «صفر» سينتج طائرات هجينة بالهيدروجين يتم تشغيلها بواسطة احتراق الهيدروجين من خلال محركات التوربينات الغازية المعدلة ويستخدم الهيدروجين السائل كوقود للاحتراق مع الأكسجين.

بالإضافة إلى ذلك، تولد خلايا وقود الهيدروجين طاقة كهربائية تكمل عمل التوربينات الغازية، مما ينتج عنه نظام دفع هجين كهربائي عالي الكفاءة.

وسيتم تطوير 3 نماذج من هذه الطائرات العاملة بالهيدروجين موضحة في الصور التالية:

طائرات ايرباص المستقبلية

طائرات ايرباص المستقبلية

طائرات ايرباص المستقبلية

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