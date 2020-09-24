شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات حيوية يجب مراقبتها بعد الخروج من المستشفى"لو متعافى من كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت جائحة الفيروس التاجي العالم بشدة في جميع أنحاء العالم ، توفي ما لا يقل عن 971 ألف شخص حتى الآن بسبب عدوى فيروس كورونا وفقًا لخبراء الصحة ، يعاني العديد من المرضى من مضاعفات مثل تلف الأعضاء ويقضون فترة طويلة في وحدة العناية المركزة قبل الشفاء التام. أظهرت دراسة أجريت في إيطاليا أن 87.4٪ من المرضى ، الذين تعافوا من COVID-19 ، أبلغوا عن استمرار عرض واحد على الأقل لا سيما التعب وضيق التنفس وقد تم الإبلاغ عن ذلك حتى بعد شهرين من خروجهم من المستشفى.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك بعد الخطوات والإجراءات التي يجب على المتعافين من كورونا مراقبتها بعد الخروج من المستشفى وتشمل هذه:

- فحص تشبع الأكسجين يوميًا ، يجب الحفاظ عليه عند 94٪ على هواء الغرفة.

- راقب أعراض الجهاز التنفسي ، مثل استمرار أو تفاقم الأعراض مثل السعال وضيق التنفس.

- الارتفاع المستمر في درجة حرارة الجسم فوق 100 فهرنهايت.

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- احترس من علامات الخمول والنعاس وتغير الحواس.

- هناك حاجة إلى المراقبة المنتظمة لسكر الدم لدى مرضى السكري المعروفين تؤدي عدوى COVID-19 إلى تغيير مستويات السكر في الدم في الجسم مطلوب مراقبة صارمة مرة كل ثلاثة أيام والتشاور المنتظم مع الطبيب.

- مراقبة ضغط الدم بانتظام في مرضى ارتفاع ضغط الدم المعروفين لتجنب المضاعفات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم المتسارع يلزم إجراء مراقبة أسبوعية لضغط الدم في حالة ارتفاع ضغط الدم الخاضع للتحكم ، أو بشكل أكثر تكرارًا في حالة وجود قراءات غير طبيعية,

- استشارة متابعة مع الطبيب في غضون 7 أيام من الخروج.

- فحص الدم.