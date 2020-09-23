شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة شائعة تؤثر سلباً على صحة الكبد.. احذرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعد الكبد أحد أهم الأعضاء الموجودة في الجسم، ويمكن أن يعاني من الكثير من الحالات الصحية مثل مرض القناة الصفراوية وتليف الكبد أو مرض الكبد الدهني أو التهاب الكبد الوبائي.

ونصحت دراسة طبية حديثة بتجنب الأغذية التي قد تسبب مشاكل في الكبد، فيما يلي قائمة بالأطعمة التي تؤثر سلباً على الكبد، بحسب ما ورد في موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

البطاطس المقلية

الأطعمة الدهنية من جميع الأنواع لا تفيد الكبد. الكبد مسؤول عن تكسير الدهون وتحويلها إلى طاقة، لذا فإن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية قد يجهد الكبد. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تطور مرض الكبد الدهني، وهو تراكم الدهون في خلايا الكبد. يمكن أن يساهم تناول البطاطس المقلية بانتظام، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، في حدوث هذه المشكلة، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث التهاب على المدى الطويل، والذي يتسبب في تكوين نسيج ندبي في الكبد، وهو أحد المضاعفات المعروفة باسم تليف الكبد.

بدلًا من تناول البطاطس المقلية، أضف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي. يوفر كوب واحد من العنب البري ما يقرب من 4 غرامات من الألياف، وقد تم ربط هذه الفاكهة أيضًا بتقليل إصابة الكبد المزمنة.

لحوم البيبروني

تعتبر الدهون المشبعة من أسوأ الأمور بالنسبة للكبد، وبما أن اللحوم المصنعة مثل البيبروني تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، فمن الأفضل الابتعاد عنها. يعتبر البيبيروني أحد أسوأ المواد المسببة لارتفاع نسبة الدهون المشبعة، حيث يحتوي على حوالي 17.7 غراماً من الدهون المشبعة لكل 100 غرام.

وفقًا لمؤسسة Fatty Liver Foundation، فإن الدهون المشبعة “تضر بعملية التمثيل الغذائي” للكبد أكثر من الدهون الأخرى. بدلًا من تناول البيبروني أو اللحوم المعالجة الأخرى، جرب وعاءًا من دقيق الشوفان، والذي يمكنه في الواقع عكس آثار مرض الكبد الدهني.

تشيز برغر

يتمتع برغر الجبن بسمعة سيئة لكونه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي وفقًا لجمعية القلب الأمريكية توجد في الغالب في المنتجات والزيوت الحيوانية ويمكن أن تزيد في النهاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. تحتوي بعض أنواع برغر الوجبات السريعة على ما يصل إلى 16 غرامًا من الدهون المشبعة، لذلك يجب تجنبها.

الخضار هي مصادر غنية بالألياف وتحتوي على القليل من الدهون المشبعة، أو لا تحتوي على دهون مشبعة نهائياً، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لصحة الكبد. في الواقع، تم ربط مركب طبيعي موجود في البروكلي والخضروات الصليبية الأخرى – وهو مركب يسمى الإندول – بمكافحة مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

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الكريمة المخفوقة

تحتوي الكريمة المخفوقة على الكثير من السعرات الحرارية والسكر والدهون المشبعة، حوالي 23.2 غرام لكل كوب من الكريمة. مثل جميع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة في هذه القائمة، سترغب في تجنب الحلويات ومشروبات ستاربكس المغطاة بالكريمة المخفوقة من أجل كبدك.

الزبدة

مثل معظم المنتجات الحيوانية والمنتجات الثانوية، يمكن أن تؤدي منتجات الألبان إلى تفاقم مشاكل الكبد. وهذا الأمر يشمل الزبدة. لا تعتبر الزبدة من منتجات الألبان فحسب، بل تحتوي أيضًا على مستويات عالية من الدهون المشبعة. بدلاً من الطهي بالزبدة، حاول استبدالها بزيت الزيتون، الذي يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل مستويات إنزيمات الكبد. يمكن أن يساعد زيت الزيتون أيضًا في التحكم في الوزن.

الحليب كامل الدسم

يحتوي كوب واحد من الحليب كامل الدسم على حوالي 9.1 غرام من الدهون المشبعة، وهي ليست مثالية للأشخاص الذين يرغبون بالحفاظ على صحة كبدهم. بدلًا من شرب الحليب كامل الدسم، جرب التحول إلى الحليب قليل الدسم أو تناول الشاي. الشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات المفيدة التي يمكنك تناولها، للكبد وللصحة العامة أيضًا.

الزيوت النباتية

على الرغم من أن العديد من الزيوت النباتية تبدو صحية لأنها ذات أساس نباتي، فهي في الواقع غنية بالدهون المشبعة. وتشمل هذه الزيوت: زيت لب النخيل وزيت جوز الهند وزبدة الكاكاو.

تشير الأبحاث إلى أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في الأفوكادو قد تقاوم وتبطئ تلف الكبد المحتمل. على الرغم من أن الدراسة التي نشرتها Science Daily تشير إلى الأفوكادو الكامل والطازج، فمن المحتمل أن يكون الطهي بزيت الأفوكادو بديلاً أكثر أماناً لزيوت النخيل وجوز الهند.

الآيس كريم

في الواقع، يجب تجنب أي حلوى تحتوي على مستويات عالية من السكر تحتوي معظم أنواع الآيس كريم على 92٪ من الدهون المشبعة لكل ½ كوب. إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد، فلا يمكنك تحمل هذه المستويات من الدهون المشبعة.