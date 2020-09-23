روبوتات تلاحق كورونا في قطارات لندن بالأشعة فوق البنفسجية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تجوب أجهزة روبوت قادرة على قتل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، محطة سانت بانكراس إنترناشونال، إحدى أكبر محطات السكك الحديدية في لندن، لاستعادة ثقة العملاء في سلامة النقل، وفق «سكاي نيوز».
وتلقت المحطات ضربة الثلاثاء، عندما نصح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الناس، بالعمل من المنزل كلما أمكن، وأمر المطاعم والحانات بإغلاق أبوابها مبكرا في مواجهة موجة ثانية من عدوى كوفيد-19.
وتشير أحدث بيانات سنوية صادرة عن هيئة السكك الحديدية والطرق في بريطانيا إلى أن عدد مرات دخول المحطة والخروج منها خلال العام المنتهي في مارس 2019 وصل إلى 34.6 مليون، لتصبح بذلك محطة سانت بانكراس إنترناشونال تاسع أكثر محطات القطار ازدحاما في البلاد.
وقالت الهيئة إن الجائحة أسفرت عن تراجع حاد في الإقبال على السكك الحديدية.
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