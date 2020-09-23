شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للآباء والأمهات لحماية أطفالهم فى أوقات الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فيروس كورونا يحير العلماء ويسعى كل شخص لتأمين نفسه وأسرته من هجمات هذا الفيروس، ويتساءل الكثير من أولياء الأمور عن طريقة لحمايه أطفالهم من الفيروس وزيادة مناعتهم من مختلف الأمراض الخطيرة، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS من المهم أن يعمل الآباء مع طبيب أطفالهم لضمان بقائهم على اطلاع دائم على اللقاحات الروتينية للحصول على أفضل حماية حتى أثناء انتظار ظهور لقاح كورونا.

فيما يلي بعض النصائح الأبوية الفعالة التي اقترحها الدكتور مانيندر سينج داليوال أستاذ طب الأطفال ، بمستشفى ميدانتا بالهند، لضمان السلامة الجسدية والعقلية للطفل:

تلقيح

يجب على الآباء التأكد من إعطاء أطفالهم التطعيمات الروتينية في الوقت المحدد أثناء انتظارهم لقاح COVID-19 ، من الضروري التأكد من تلقيح طفلك ضد جميع الأمراض الأخرى .

ممارسة نشاط بدني قوي إلى متوسط

يجب أن يشارك الأطفال في أنشطة مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجات داخل مبانيهم السكنية، يمكن أن تساعد أيضًا المشاركة في جلسات التمارين العائلية مثل الرقص والزومبا والتمارين الرياضية يجب على الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 16 عامًا ممارسة الرياضة البدنية لمدة ساعة يوميًا.

الرؤية ووقت الشاشة

في الوقت الحالي ، من الصعب جدًا تقليل وقت استخدام الأطفال أمام الشاشة لأن كل شيء تقريبًا أصبح افتراضيًا من الفصول الدراسية في المدرسة إلى التفاعل مع الأصدقاء تعمل الشاشة أيضًا كمصدر للترفيه في غياب الأنشطة الخارجية من المهم أن يكون الآباء نموذجًا يحتذى به لأطفالهم يجب أن يحدوا أو يقللوا من استخدام شاشاتهم لتحفيز أطفالهم على فعل الشيء نفسه.

فيما يلي بعض القواعد التي يجب اتباعها أثناء وقت الشاشة:

حافظ على المسافة المطلوبة أثناء مشاهدة الشاشة بالنسبة للهواتف الذكية ، يجب أن تكون المسافة قدمًا واحدًا ، وبالنسبة للكمبيوتر المحمول يجب أن تكون قدمين ولشاشة التلفزيون يجب أن تكون 10 أقدام.

تجنب مشاهدة الشاشة فور الاستيقاظ أو قبل النوم.

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تأكد من فواصل الشاشة بانتظام لمدة 10 دقائق كل ساعة يُنصح أيضًا بالابتعاد عن الشاشة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة

ضع شاشة الكمبيوتر عند 10-15 درجة تحت مستوى العين لتقليل إجهاد الرقبة والعين، يُنصح أيضًا بتشجيع الأطفال على استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

كن على علم بالمحتوى الذي يستهلكه الأطفال واجلس معهم لمراقبة ذلك.

قم بإجراء فحوصات منتظمة للعين واستشر طبيب العيون الخاص.

​تواصل افراد العائلة مع بعضهم

يجب على الآباء تخصيص وقت "للتواصل" مع أطفالهم يوميًا، يمكن أن تكون مدة ذلك قصيرة مثل 20 دقيقة ولكن يجب أن يحصل الطفل على اهتمام كامل خلال هذا الوقت، يعد الانخراط في أنشطة مثل قراءة كتاب وممارسة الفنون والحرف اليدوية وحل الألغاز وتبادل القصص معًا طرقًا رائعة للتواصل. بصرف النظر عن هذا ، يجب أيضًا تشجيع الأطفال على ممارسة هواياتهم واهتماماتهم بنشاط.

الفيتامينات والنظام الغذائي

يمكن أن تكون مكملات الفيتامينات والزنك مفيدة لأولئك الذين يعانون من نقص يمكن أن يكون الاستهلاك اليومي لفيتامين (د) مفيدًا للأطفال خاصةً في الأوقات التي يكون فيها تعرضهم لأشعة الشمس محدودًا يجب أن يستهلك الأطفال أيضًا نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا.