شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إدارة الشئون الوقائية بالصحة يكشف أهمية مصل الأنفلونزا الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، على أهمية مصل الأنفلونزا الموسمية، مشددا على أنه فى ظل انتشار فيروس كورونا زادت أهميته، وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن معظم الأمراض التنفسية في فصل الشتاء مصدرها الأنفلونزا، مؤكدا أن الأنفلونزا تقلل المناعة في الجسم وتسمح لأى فيروس يدخل الجسم، وهناك تداخل كبير في أعراض الأنفلونزا تتشابه مع أعراض كورونا، لا بد من استبعاد الأنفلونزا بعد التطعيم والتحصين ضدها لمواجهة فيروس كورونا.

وشار الشرائح التي تحصل على اللقاح، من يتعرضون لتجمعات ومن يواجهون عبء الأمراض التنفسية من الأطباء والحوامل ومن يعانون أمراض تنفسية، موضحاً أنه يجب استثناء الأطفال الأقل من 6 شهور، وكذلك من جربوا أخذ اللقاح وأصبح لديهم حساسية مفرطة ضده، ومن يعانون من حساسية البيض ومن يعانون من متلازمة الشلل الرباعى.

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وذكر أن لقاح الإنفلونزا هو الثلاثى يضم نوعين من الأنفلونزا، وهذا العام رباعى يضم كل فيروسات الأنفلونزا التي يكون لها موجات أنفلونزا، لافتاً إلى أن اللقاح متوفر من خلال "المصل واللقاح – فاكسيرا" وسعره أقل من 200 جنيه، وتم توفير 2.5 مليون جرعة، كما أن وزارة الصحة تقدمه للمواطنين من خلال مكاتب الصحة ويكون رسم الخدمة 50 جنيه، ويقدم من كل مكاتب الصحة ومراكز التطعيم.

وذكر أن الوقت الأنسب للحصول على اللقاح قبل دخول فصل الشتاء، مشيرا إلى أن من يحصل عليه حاليا يكَون المناعة بعد أسبوعين.