شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة طبية: فيروس كورونا يتسبب في الإصابة بـ «مرض خطير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر بحث جديد نشره علماء أعصاب متخصصون، من “موجة قادمة” من الأمراض العصبية، التي قد تنتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتوقع فريق العلماء في معهد فلوري لعلم الأعصاب والصحة العقلية، أن يزيد انتشار فيروس كورونا من خطر إصابة الشخص بمرض الشلل الرعاش (باركنسون)، حسب ما أشار موقع “نيو أتلاس”، وفقاً لـ” سكاي نيوز عربية”.

ويعتبر مرض باركنسون داء مزمن تزداد شدته مع الوقت ويصيب الملايين في أنحاء العالم، ويسبب الارتجاف الاإرادي ومشكلات في المشي والتحدث بسبب تلف خلايا المخ المنتجة للدوبامين.

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ووفقا للدراسة، تتزايد التقارير التي تثبت أن فيروس كورونا هو فيروس موجه للأعصاب، ما يعني أن لديه القدرة على دخول أنسجة المخ.

ويشير هذا إلى أن فيروس كورونا المستجد لديه بالتأكيد القدرة على أن يكون بمثابة “مادة أولية” ممرضة لزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون.