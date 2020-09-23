شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتمتع الأطفال بحماية أكبر من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال قد يكونون محميين من فيروس كورونا بواسطة جزء من جهاز المناعة لدينا منذ الولادة، حيث لا يزال لدى الأطفال شكل أقوى من المناعة الفطرية التي يولدون لها وتتلاشى مع تقدم العمر، ووجد الباحثون في جامعة ييل وكلية ألبرت أينشتاين للطب بأمريكا أن البالغين الذين يصابون بفيروس كورونا معرضون للوفاة من العدوى بنسبة تسع مرات مقارنة بالأطفال.





ووفقا لجريدة "ديلي ميل" البريطانية، قام الباحثون بتحليل الدم والبلازما لكل من الأطفال والبالغين من أجل الحصول على لمحة عن كيفية استجابة أجسامهم بشكل مختلف للعدوى.

في هذه العينات ، اكتشفوا أن الأطفال لديهم مستويات أعلى من بعض السيتوكينات المناعية التي ينتجها ما يسمى بالجهاز المناعي "الفطري"، بينما ينتج البالغون المزيد من الأجسام المضادة والسيتوكينات التي ينتجها الجهاز المناعي "التكيفي".

على الرغم من ارتفاع مستويات الأجسام المضادة لديهم، فقد كافح البالغون أكثر بكثير ضد المرض.

تقدم النتائج دليلاً على سبب تحسن أداء الأطفال ضد فيروس كورونا مقارنةً بكيفية تعاملهم مع الأنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، وتسلط الضوء على COVID-19 الذي يميل إلى أن يكون أكثر اعتدالًا عند الأطفال من البالغين.

قد توفر الأسلحة الموجودة في الجهاز المناعي الفطري أسلحة إضافية مناسبة تمامًا لمكافحة فيروس كورونا والتي لا توفرها الأجسام المضادة وجوانب جهاز المناعة التكيفي المستهدف حاليًا من خلال اللقاحات والأدوية قيد التطوير.

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كانت الاستجابات المناعية للأطفال مختلفة عن البالغين كما كانت نتائج العدوى في المجموعتين.

كان لدى الأطفال مستويات عالية من السيتوكينات - وهي بروتينات مناعية تبدأ في مكافحة العدوى وتبعث إشارة للخلايا المناعية الأخرى للانضمام إليها - المرتبطة بجهاز المناعة الفطري.

المناعة الفطرية معنا منذ اليوم الأول للولادة وهي حماية واسعة النطاق ضد أي مُمْرِض محتمل - لكن مكوناتها تشبه الأجسام الحادة التي تضرب الفيروس أو البكتيريا.

يجب تطوير المناعة التكيفية على مدار حياتنا استجابةً لغزاة محددين يوفر هذا الجزء من الجهاز المناعي ، والذي يتضمن الأجسام المضادة والخلايا التائية ، دفاعًا أكثر دقة وتفصيلاً ضد العدوى.

كان لدى الأطفال في الدراسة مستويات عالية من السيتوكين المناعي المسمى IL-17A.

قال الدكتور كيفان هيرولد من جامعة ييل: "المستويات العالية من IL-17A التي وجدناها لدى مرضى الأطفال قد تكون مهمة في حمايتهم من تطور COVID-19".

في المقابل ، كان لدى الأطفال مستويات أقل من الأجسام المضادة المعادلة، والتي يُعتقد أنها أهم دفاعات المناعة التكيفية ضد فيروس كورونا.