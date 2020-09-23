شكرا لقرائتكم خبر عن جراح بجامعة بنها يكشف كواليس استخراج "موبايل" من معدة مواطن: "كان مراهن صحابه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد شولح جراح بمستشفى بنها، إن هناك مريض تم تحويله له، وتم إخطاره بأنه ابتلع هاتف محمول، مشيرا أنه جلس مع المريض واستمع للأعراض التي كان يعاني منها وأهمها عدم قدرته على الأكل ونقصاص في الوزن وألم شديد في البطن، مشيرا إلى أنه دخل في رهان مع أحد زملاءه على ابتلاع الهاتف، وبالفعل قام بابتلاعه على أمل أن يقوم بترجيعه فيما بعد أو يخرج أثناء دخوله دورة المياه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "ماكنش ينفع نستخدم المنظار عشان نخرج الموبايل من بطنه، لأن الموبايل حجمه كبير، ولو كان الموبايل مبلوع لوحده كانت البطارية دمرت معدته تماما، ولكنه قام بتغليفه بغلاف أصفر، وتم عمل عملية جراحية واستخراجه".

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