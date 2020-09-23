التشيك تفرض حظر تجول مع تفشي كورونا مجدداً

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أعلنت جمهورية التشيك اليوم الأربعاء أنها ستفرض حظر تجول على مستوى البلاد اعتبارا من الساعة 10 مساء (20.00 بتوقيت جرينتش) لمنع دخول الحانات والمطاعم مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقال وزير الصحة التشيكي الجديد رومال بريمولا إنه: "تحت تأثير الكحول، يحدث اختلاط متكرر وتجاهل أكثر بكثير للقواعد الأولية".

وتخشى الاتحادات الصناعية من حدوث انخفاض في المبيعات يصل إلى 30 بالمئة نتيجة لحظر التجول الجديد، والذي سيكون ساري المفعول لفترة أولية لا تقل عن أسبوعين.

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يرافق هذه الخطوة زيادة جديدة في حضور الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى، مع السماح بحضور 2000 شخص كحد أقصى في الأماكن المفتوحة و1000 في المناسبات التي تجرى في الاماكن المغلقة.

وشعر ممثلو كرة القدم وهوكي الجليد على وجه الخصوص بالقلق من القيود الجديدة. وأشار رئيس وكالة الرياضة الوطنية، ميلان هنيليكا، إلى أن القطاع سيحصل على دعم مالي.

وأكدت التشيك إصابة ما يقرب من 2400 حالة بفيروس كورونا المستجد خلال أمس الثلاثاء، وسجل المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأوروبي حوالي 219 إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 14 يوما الماضية.